Минпромторг: продажи новых автомобилей в России снизились на 9,8%.

В 2020 году продажи новых автомобилей в России снизились на 9,8%, сообщает Министерство промышленности и торговли России.

За 11 месяцев года объем российского рынка новых легковых автомобилей (1,34 млн шт.), легкой коммерческой техники (85 тыс. шт.), грузовиков (63 тыс. шт.) и автобусов (11,6 тыс. шт.) составил 1,5 млн единиц.

«Конечно, результаты, которые российский рынок легковых авто показывает в этом году, хуже прошлогодних. Однако, я напомню, что в этом году весь мир столкнулся со сложнейшей ситуацией. Одни страны, сферы экономики, отрасли адаптировались быстрее, другие – медленнее, — заявил замминистра промышленности и торговли России Александр Морозов. — Результаты продаж в России наглядно показывают, что стратегия

Министерства промышленности и торговли России по поддержке отрасли стала одной из самых эффективных и гибких в Европе».

Напомним, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), за январь-ноябрь 2020 года в России было продано 1,3 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 10,3% (154,6 тыс. машин) меньше, чем за январь-ноябрь 2019 года.