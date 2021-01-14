На Кубани возобновляют работу дома культуры и театры

На Кубани возобновляют работу Дома культуры, сельские клубы, театры и детские кружки. Об этом сообщил 14 января губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Подчеркивается, что для учреждений культуры, как и для кинотеатров, будет действовать ограничение по загрузке - количество зрителей не должно превышать 15%.

«Ограничения, которые мы принимаем, должны четко соблюдаться. В противном случае учреждения будем закрывать», - заявил глава региона.

Контролировать соблюдение санитарных требований будет Роспотребнадзор.

Как писал "Ъ-Кубань", 8 декабря глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина подписала постановление, разрешающее кинотеатрам возобновить работу на Кубани с 31 декабря. В постановлении указано, что посещение кинотеатров допускается при условии загрузки зала не более 15%. Кинотеатры не работали в регионе с 26 марта 2020 года.

Наталья Решетняк