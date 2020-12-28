Роспотребнадзор Кубани разрешил открыть кинотеатры 31 декабря

31 декабря кинотеатры Краснодарского края могут возобновить работу после длительного простоя из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановления подписала сегодня, 28 декабря, глава Роспотребнадзора Кубани Мария Потемкина. Документ размещен на официальном сайте ведомства.

В постановлении указано, что посещение кинотеатров допускается при условии загрузки зала не более 15%.

Как ранее писал "Ъ-Кубань", 26 марта в рамках исполнения постановления главного санитарного врача по Краснодарскому краю Марии Потемкиной, для недопущения распространения коронавирусной инфекции все кинотеатры в регионе приостановили свою работу.

Наталья Решетняк