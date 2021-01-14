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В Анапе причиной пожара в парке аттракцион «Джунгли» стал поджог

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу Анапа.

Причиной пожара в парке аттракционов «Джунгли» в Анапе стал поджог. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу Анапа.

Огонь охватил площадь около 120 кв. м. Горели аттракционы «Дом вверх дном» и парка динозавров «Затерянный мир». 

Как писал "Ъ-Кубань", пожар в анапском парке аттракционов «Джунгли» произошел вчера, 13 января, около 23:00. Потушить огонь удалось в 00:28. От МЧС привлекались четыре единицы техники и 13 человек личного состава. На тушении было подано три ствола «Дельта». Жертв и пострадавших нет. 

Наталья Решетняк


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