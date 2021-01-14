В Анапе горел парк аттракционов

Крупный пожар в анапском парке аттракционов «Джунгли» произошел вчера, 13 января, около 23:00. Сообщение о возгорании по улице Красноармейская поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона в 23:05. Уже в 23:11 к месту вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения.

Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в парке аттракционов происходило горение двух сооружений общей площадью 120 кв. м. Локализация пожара произошла в 23:21, в 23:50 - ликвидация открытого горения. Полностью пожар был потушен в 00:28.

От МЧС привлекались четыре единицы техники и 13 человек личного состава. На тушении было подано три ствола «Дельта».

Василий Хитрых