В Краснодаре на базе КТТУ будут производить троллейбусы

Мэрия Краснодара подписала трехстороннее соглашение с Краснодарским трамвайно-троллейбусным управлением и компанией-производителем электротранспорта «Алькор» по наладке крупноузловой сборки троллейбусов. Об этом сообщается в Telegtam-канале городской администрации.

Собирать машины будут на базе ККТУ, компания «Алькор» поставит комплектующие, обучением персонала займутся специалисты завода CLAAS, где ранее перешли от крупноузловой сборки к полному циклу производства комбайнов.

По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, к сборке троллейбусов приступят уже в начале года. В 2021 году соберут 10 машин, в целом планируется обновить 143 единицы троллейбусного парка. При этом общая потребность города в связи с появлением новых маршрутов в ближайшие годы будет составлять около 200 машин.

«Благодаря сборке практически каждая четвертая машина у нас получается бесплатно, если сравнить с покупкой готовых троллейбусов», - отметил глава города.

Новые троллейбусы будут рассчитаны на 110 мест, из них 35 – для сидения, что больше, чем в других современных моделях. В салоне предусмотрены кондиционирование и обогрев, кузов будет обшит стеклопластиковыми панелями с антикоррозийным покрытием, запас автономного хода машины составит не менее 25 км. В троллейбусах также будут откидные пандусы и места для крепления инвалидных колясок.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2020 году власти города собирались приобрести как минимум 21 новый троллейбус запасом автономного хода у вологодского завода «Транс-Альфа», годом ранее поставившего городу 12 таких машин. Выделение средств на обновление троллейбусного парка Краснодара в рамках софинансирования согласовали депутаты Законодательного собрания региона, но из-за пандемии предприятие не смогло выполнить заказ.

Виктория Колганова