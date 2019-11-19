Электробусами в Краснодаре укомплектуют один троллейбусный маршрут

В столицу Кубани прибыли все 12 новых троллейбусов с запасом автономного хода, которые по техническому заданию краснодарской мэрии изготовил вологодский завод «Транс-Альфа». Они выйдут на улицы города 2 декабря. Сейчас машины, базирующиеся в троллейбусном депо № 1 на улице Дзержинского, проходят пуско-наладочные работы.

Как сообщил в Facebook помощник главы Краснодара Владимир Вербицкий, новыми электробусами будет полностью укомплектован один из троллейбусных маршрутов. Ранее “Ъ-Кубань” писал, что в начале июня с улицы Красной в Краснодаре был демонтирован участок контактной сети троллейбусов от «Галереи» до «Авроры». В связи с этим троллейбусные маршруты № 9 и № 31 были заменены автобусами (31-й троллейбус изменил номер маршрута на 15-й), троллейбус № 13 стал ходить до бальнеолечебницы по улице Тургенева, а маршрут № 21 изменил ход следования с улицы Круговой на бальнеолечебницу. Власти Краснодара обещали вернуть троллейбусные маршруты на лицу Красную после прибытия в город электробусов.

Дмитрий Михеенко