Загрузка отелей Анапы на новогодние праздники увеличилась на 16%

Фото: администрация Краснодарского края

В Анапе с 1 по 10 января отдохнули более 30 тыс. туристов, загрузку отелей и санаториев увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

По оценке врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Марии Золотухиной, таких показателей удалось достичь благодаря развитию всесезонных туристических центров, включая проект «Зимние пляжи».

В рамках проекта на пляжных территориях Анапы установили деревянные настилы, скамейки, чтобы людям было комфортно отдыхать на берегу и дышать морским воздухом. Также оборудованы фотозоны, арт-объекты и песковик (южный аналог снеговика).

По словам госпожи Золотухиной, в среднем курорты Краснодарского края приняли на 6% больше отдыхающих, чем в первую декаду 2020 года. Средняя загрузка отелей Черноморского побережья составила 70%, в горно-предгорных территориях – более 80%.

Как писал "Ъ-Кубань", Туапсинский район в первой декаде 2021 года принял свыше 19 тыс. отдыхающих из разных регионов России. В Геленджике в новогодние праздники отдохнули больше 20 тыс. человек, Сочи принял 270 тыс. туристов.

Наталья Решетняк