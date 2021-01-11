Туапсинский район в новогодние праздники принял более 19 тысяч туристов

С 1 по 10 января Туапсинский район принял свыше 19 тыс. отдыхающих из разных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Туристов размещали в шести санаториях и пансионатах, а также 35 гостиницах и гостевых домах. Заполняемость номерного фонда составила 67%. Гостям предлагали различные спецтуры, акции и оздоровительные курсы. Кроме того, работал всероссийский детский центр «Орленок». Первая в 2021 году смена в нем стартует 12 января.

Как ранее сообщал "Ъ-Кубань", в Геленджике в новогодние праздники отдохнули больше 20 тыс. человек. В это число не вошли 6 тыс. иногородних собственников жилья в Геленджике, которые приехали на январские праздники в собственные квартиры.

Наталья Решетняк