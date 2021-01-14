Пункты МЧС разворачивают на нижегородских дорогах из-за непогоды

Нижегородское управление МЧС начинает разворачивать свои пункты на двух опасных участках дорог из-за непогоды — с утра 14 января в городе метель и снегопад. Городки жизнеобеспечения появятся на трассе М-7 в районе Ветчака и на трассе Р-159 Нижний Новгород — Яранск у деревни Золотово в Борском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Техника готовится к выезду, ориентировочное время прибытия на место 14:00 --15:00. В составе мобильных городков есть все необходимое для оказания помощи водителям и их пассажирам: есть возможность зарядить телефон, связаться с родными и отдохнуть»,— рассказали в ГУ МЧС по региону.

В управлении автомагистрали Москва — Нижний Новгород сообщили, что для расчистки трасс М-7, Р-177 и Р-158 направили более 50 единиц спецтехники. Уборка и обработка дорог идет непрерывно, дорожные патрули проводят объезд трасс. Мониторинг ситуации ведется с помощью 17 видеокамер, 12 метеостанций и 12 постов учета интенсивности движения.

Как ранее сообщалось, из-за непогоды утром 14 января на дорогах Нижнего Новгорода образовались пробки, произошло несколько аварий. Дорожные службы работают в усиленном режиме: по данным мэрии, на дороги вышли 700 рабочих и около 300 единиц техники.

Анастасия Еремина