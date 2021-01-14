Нижний Новгород встал в пробках из-за снегопада

Сильный снегопад начался в Нижнем Новгороде утром 14 января. Из-за этого город встал в пробках. По данным сервиса Яндекс.Пробки, около 9:00 затор на дорогах оценивался в девять баллов, к 11:00 — в шесть баллов.

Администрация города сообщила, что дорожные службы работают в усиленном режиме. За последние сутки из города вывезли 4,5 тыс. кубометров снега. Для расчистки дорог используют более 300 единиц техники, трудятся около 700 рабочих.

Снегопады и метель продлятся до конца недели. По прогнозам синоптиков, больше всего осадков выпадет 14 января, поэтому дороги продолжат чистить от снега и наледи вечером и в ночь на 15 января.

Анастасия Еремина