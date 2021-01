Зарубежные СМИ: Удастся ли демократам запустить процедуру импичмента?

Конгрессмены продолжают попытки отстранить Дональда Трампа от власти. 13 января ему могут объявить импичмент. Несмотря на призыв Палаты представителей, вице-президент отказался пользоваться 25-й поправкой к Конституции. Она позволяет отстранить президента, если тот не способен выполнять свои обязанности. Но Майкл Пенс заявил, что поправка не предназначена для наказания. А ее использование таким образом создаст ужасный прецедент. Теперь Конгресс приступит к процедуре импичмента. Демократы, которые контролируют Палату представителей, уже собрали необходимые 270 подписей, чтобы признать президента виновным в подстрекательстве к мятежу. При этом некоторые высокопоставленные республиканцы публично поддерживают импичмент Трампу, другие допускают такую возможность в частных разговорах. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

По данным The New York Times, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл считает, что Дональд Трамп совершил правонарушения, которые требуют импичмента. Об этом он сказал своим коллегам, уточняет газета. Макконнелл обвиняет Трампа в том, что из-за него республиканцы потеряли контроль над Сенатом. А импичмент упростит исключение президента из партии. Другой сторонник Трампа, лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккартни, напрямую импичмент не поддерживает. Но, как пишет The New York Times, он не призывал коллег по партии голосовать против. Помощник Маккартни заявил, что тот готов осудить Трампа за его поведение. Сам политик интересовался мнением других республиканцев о том, стоит ли ему призвать президента уйти в отставку. По мнению The New York Times, позиции двух ведущих республиканцев, говорят о глубоком кризисе в партии.

Ни один из них, впрочем, не поддержал отставку Трампа публично, подчеркивает The Washington Post. Тем не менее за импичмент высказалась Лиз Чейни — дочь бывшего вице-президента и третий по статусу республиканец в Палате представителей. «Никогда еще не было большего предательства своей должности и присяге конституции со стороны президента Соединенных Штатов», — заявила она. Ее поддержали другие конгрессмены-республиканцы: Джон Кэтко из Нью-Йорка, Фред Аптон из Мичигана и Адам Кинзингер из Иллинойса. В Белом доме ожидают, что по меньшей мере 12 членов партии проголосуют за импичмент. И все же пока неясно, как публичные выступления некоторых республиканцев повлияют на мнение коллег. При этом, в отличие от первого импичмента, Белый дом не разработал плана борьбы с обвинениями. И адвокаты Трампа не обсуждают этот вопрос с Конгрессом, уточняет The Washington Post.

Сомнения республиканцев воодушевляют демократов, пишет Politico. В прошлый раз ни один из сторонников Трампа не поддержал импичмент. Теперь все иначе, хотя полномочия президента истекают через неделю. Впрочем, импичмент может стать поводом не позволить Трампу баллотироваться снова. А он говорил о планах начать кампанию в 2024 году. После голосования в Палате представителей судьбу Трампа решит Сенат. Для отрешения президента от должности нужно 17 голосов республиканцев.