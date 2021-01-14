Кредиторы «Краснобродского Южного» оспорили его сделки с «Альфа-Банком»

Кемеровское АО «Нитро Сибирь-Кузбасс» и швейцарская компания Petroforce Trading and Shipping SA в рамках конкурсного производства кемеровского ООО «Краснобродский Южный» (владеет лицензией на участок Краснобродский Южный 1 и ведет на нем открытую добычу) оспорили сделки должника с «Альфа-Банком» на общую сумму 9,9 млрд руб. с залоговым обеспечением.

Одновременно истцы заявили о необходимости принятия обеспечительных мер по иску в виде наложения ареста на шесть карьерных самосвалов БелАЗ и запрета на их продажу, но получили отказ суда.

В результате, самосвалы, бывшие в залоге у «Альфа-Банка», в конце декабря прошлого года приобрело московское ООО «Драйзэн» за 42,5 млн руб. при стартовой цене 120,9 млн руб. Ранее оно же купило по стартовой цене 386,6 млн руб. имущественный комплекс разреза (также в залоге у «Альфа-банка»), а также лот №1 из незалогового имущества (оборудование, машины, недвижимость) за 26,75 млн руб. при стартовой цене 50,7 млн руб.

Рассмотрение заявления АО «Нитро Сибирь-Кузбасс» и Petroforce Trading and Shipping SA назначено на 16 февраля 2021 года. В нем кредиторы с совокупными требованиями в 155,8 млн руб. требуют признать недействительными сделки должника с «Альфа-Банком»: соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в иностранной валюте от 25 октября 2017 года, трех договоров о залоге и договора 2017-2018 годов. Из них вытекают требования банка к должнику на 9,17 млрд руб., которые в мае 2019 года были включены в третью очередь реестра требовании кредиторов с обеспечением его залогом, и неустойка на 759,4 млн руб, учтенная в реестре отдельно.

В октябре прошлого года по заявлению «Альфа-Банка» ООО «Краснобродский Южный» было признано несостоятельным.

Игорь Лавренков, Кемерово