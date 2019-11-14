Кредиторы «Краснобродского Южного» потребовали банкротства компании

Собрание кредиторов ООО «Краснобродский Южный» приняло решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Наблюдение в компании введено в мае этого года по иску Альфа-банка, который предъявил компании долг на сумму 8,5 млрд руб.

ООО «Краснобродский Южный» (КБЮ) добывает уголь марки Т, который используется в создании пылеугольного топлива (PCI), применяемого в металлургии. По данным Альфа-банка на начало 2018 года, компания занимала 15% рынка пылеугольного топлива в России. Единственный владелец КБЮ — ООО «Редвейд», в котором 69% — у самого КБЮ, 31% — у кипрской Wolater Investments Ltd. 100% КБЮ и «Редвейда» находятся в залоге у Альфа-банка. Выручка КБЮ в 2018 году составила 3,5 млрд руб., чистый убыток — 2,4 млрд руб.

Об иске Альфа-банка к «Краснобродскому Южному» — в материале “Ъ-Сибирь” «Угольщикам предъявили долг»

Оксана Павлова