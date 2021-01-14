Из-за снегопадов в московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов

26 рейсов задержано или отменено в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово из-за сильных снегопадов. В ночь на 14 января в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков.

По данным «Яндекса», предоставленным аэропортами, во Внуково задержано восемь рейсов, в Домодедово семь рейсов задержано, четыре отменено, в Шереметьево задержано пять рейсов, отменено два.

Также из-за снегопада затруднено движение на московских дорогах. Пробки составляют семь баллов. Горожанам рекомендуется по возможности пользоваться общественным транспортом, а водителям — соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.