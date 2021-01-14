«Аэрофлот» оставил «дочке» Челябинск и Магнитогорск

С 13 января вместо «Аэрофлота» рейсы в Челябинск и Магнитогорск начала выполнять ее дочерняя структура — авиакомпания «Россия». Расписание полетов не изменилось, однако теперь пассажиров из южноуральских аэропортов в Шереметьево будут доставлять не Boeing и Airbus, а отечественные Superjet 100. Эксперты отмечают, что замена бортов не окажет существенного влияния на спрос на услуги перевозчика, а благодаря меньшей вместительности российских самолетов группе «Аэрофлот» удастся решить проблему снизившейся в период пандемии заполняемости.



Авиакомпания «Аэрофлот» прекратила выполнять перелеты из Москвы в Челябинск и Магнитогорск. Эти направления перевозчик передал дочерней структуре — компании «Россия». Последняя со среды, 13 января, начала перевозить пассажиров между столицей и южноуральскими городами на отечественных Superjet 100, сообщают в пресс-службе «России». Ранее головная компания ставила на эти маршруты зарубежные Airbus и Boeing.

Челябинск и Магнитогорск — не единственные города, в которых произошла такая замена. С начала года Superjet 100 компании «Россия» вместо бортов «Аэрофлота» начали летать в Нижний Новгород, Белгород и Нижнекамск. «В дальнейшем по мере увеличения флота авиакомпании количество направлений, по которым будут летать Superjet, расширится»,— говорится в сообщении «России».

В компании пояснили, что изменения происходят в рамках реализации обновленной стратегии группы «Аэрофлот», согласно которой «Россия» наряду с лоукостером «Победа» возьмет на себя магистральные и региональные перевозки внутри страны, в то время как головная компания сосредоточится на некоторых ключевых рейсах внутри России и международных полетах. Эта стратегия развития холдинга до 2028 года была утверждена в прошлом году теперь уже бывшим гендиректором Виталием Савельевым.

«Шереметьево с его разветвленной маршрутной сетью становится таким же значимым аэропортом для “России”, как санкт-петербургский Пулково, где сосредоточена основная часть флота компании,— комментирует генеральный директор авиаперевозчика Сергей Александровский.— Пополнение парка позволит увеличить количество рейсов из регионов в Москву, а высокая частотность полетов, в свою очередь, будет обеспечивать максимально удобные стыковки с рейсами, как по значимым внутрироссийским направлениям, так и с международными рейсами материнской компании “Аэрофлот”».

Согласно расписанию, опубликованному на сайте челябинского аэропорта, расписание полетов из областного центра в Москву и обратно не изменится: их останется четыре ежедневно, время вылета и прилета также сохранится.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что «Россия» вполне способна по качеству предлагаемых услуг в целом заменить материнскую компанию на ряде направлений, включая Челябинск и Магнитогорск. При этом использование самолетов Superjet позволит решить возникшую в период пандемии проблему снижения заполняемости салонов. «Эти воздушные суда достались перевозчику “в наследство” от головной компании, в них есть салон бизнес-класса. Важно, что “Россия” смогла сохранить высокую частоту полетов по челябинскому направлению и возможность обеспечить комфортные стыковки в Шереметьево. При этом Superjet вмещают почти вдвое меньше пассажиров, чем Airbus и Boeing, что позволяет не потерять в занятости кресел. Самолеты меньшей вместимости в нынешней рыночной ситуации оказались своего рода спасением для компании. Если ситуация изменится, спрос вырастет, я думаю, возможна обратная замена Superjet 100 зарубежными воздушными судами с большим количеством мест»,— говорит эксперт.

Олег Пантелеев отметил, что среди потребителей существует определенная доля «суперджетофобов», которые избегают покупки билетов на рейсы, выполняемые на отечественных самолетах. Однако исследования показывают, что для подавляющего большинства пассажиров этот фактор не является определяющим при выборе. Эксперт добавил, что традиционно на тех направлениях, где «Россия» выполняла рейсы наряду с «Аэрофлотом», она продавала билеты по тарифам чуть ниже, чем у головной компании. «Правда, сейчас ситуация несколько изменилась: в период пандемии снижение спроса и рост конкуренции за пассажиров стали определяющими факторами, отодвинув на второй план позиционирование конкретных перевозчиков. Когда ситуация изменится в лучшую сторону, “России” нужно будет поработать над своим имиджем, если она захочет установить тарифы на уровне “Аэрофлота”».

Артур Якушко