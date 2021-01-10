Турпоток в Сочи в праздники вырос на 11%

Поток туристов в Сочи за 10 дней новогодних и рождественских праздников 2021 года составил 270 тыс. человек, что на 11% больше показателей прошлого года. Пиковая нагрузка пришлась на 4 января, когда в Сочи находились свыше 110 тыс. туристов. Итоги работы в праздники подвел краевой межведомственный штаб по проведению высокого зимнего сезона.

В отелях горнолыжных курортов Красной Поляны проживало порядка 74 тыс. человек. «Все утвержденные дополнительные меры обеспечения безопасности выполнялись курортами неукоснительно: это обработка кабин канатных дорог, раздача масок и соблюдение социальной дистанции, ограничение количества продаваемых прогулочных ски-пассов»,— сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Зарезервированный к праздникам обсерватор и дополнительный ковидный госпиталь на 200 мест в этот период не приняли ни одного человека.

Как писал "Ъ-Кубань", в 2020 году Сочи принял более 5 млн туристов. Планировалось, что в новогодние праздники курорт посетят около 300 тыс. отдыхающих.

По состоянию на 10 января, в Краснодарском крае выявлено 190 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе заболели 29 597 человек.