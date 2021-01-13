Бюджетная Urals

Рублевая цена российской нефти Urals обновила годовой максимум, закрепившись выше уровня 4,1 тыс. руб. за баррель. С начала года стоимость нефти выросла почти на 10%. Этому способствовали и рост цен на нефть на европейском рынке, и стабильный курс доллара в России. В целом такие цены обеспечат повышенные доходы для бюджета, по крайней мере в начале года.

По данным Reuters, 12 января рублевая стоимость российской нефти Urals достигала отметки 4,15 тыс. руб. за баррель — максимального значения с 8 января 2020 года. По итогам дня она осталась возле отметки 4,1 тыс. руб., прибавив за день 0,5%. Почти непрерывный подъем цен на нефть продолжается третий месяц подряд, и за это время она подорожала более чем на 40%. Только с начала года котировки выросли почти на 10%. В результате средняя цена Urals достигла 4 тыс. руб. за баррель, тогда как по итогам прошлого года составляла только 3 тыс. руб. за баррель.

Обновление рублевыми ценами годового максимума связано с повышением долларовых цен на рынке нефти.

По данным Reuters, за неполные две недели стоимость российской Urals и североморской Brent поднялась более чем на 10%, до $56 за баррель — максимального значения с 25 февраля 2020 года.

Повышению цен на нефть способствует решение Саудовской Аравии в феврале и марте добровольно сократить нефтедобычу дополнительно на 1 млн баррелей в сутки. Одновременно королевство увеличило отпускные цены для Азии, и его примеру последовали Ирак и Абу-Даби.

Дополнительным позитивным фактором для нефтяного рынка стало предложение избранного президента США Джо Байдена принять дополнительный пакет мер по стимулированию американской экономики на сумму $3 трлн. «Предложенный пакет позволяет рассчитывать на улучшение динамики спроса на нефть в текущем году»,— отмечает стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе.

Вместе с тем на рынке растут опасения, что при текущем уровне цен добыча сланцевой нефти в США быстро восстановится до максимумов 2019 года, что ограничит дальнейший рост нефтяных котировок.

«Динамика числа активных буровых установок в США продолжает указывать на рост активности в этом секторе. И хотя добыча еще не растет, это лишь вопрос времени»,— отмечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

По мнению Михаила Шейбе, американские производители сланцевой нефти скорее сфокусируют внимание на сокращении долга, а не на росте добычи. «Для существенной активизации добычи сланцевой нефти в США цена WTI должна устойчиво держаться на уровне $55 за баррель»,— отмечает он.

Повышение цен на нефть оказало положительное, но ограниченное влияние на российский валютный рынок. В этом году курс доллара остается в диапазоне 73–75 руб./$. По словам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, рубль реагирует на увеличение нефтяных цен менее активно из-за геополитических рисков.

«Демократический Конгресс США и неясность намерений Джо Байдена в отношении РФ повышают неопределенность для российской валюты»,— отмечает господин Евстифеев.

Текущая ситуация на нефтяном и валютном рынках благоприятна для российского бюджета, отмечают участники рынка. По словам Владимира Евстифеева, в бюджет на 2021 год заложена средняя цена барреля в размере 3,13 тыс. руб. (нефть $43,3 за баррель и курс доллара 72,4 руб./$), а его дефицит установлен на уровне 2,75 трлн руб. (2,4% ВВП).

«Если текущие котировки рубля и нефти сохранятся на весь год, то бюджет получит 1,4 трлн руб. дополнительных нефтегазовых доходов, а дефицит сократится до 1,3 трлн руб., или 1,2% ВВП»,— отмечает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Впрочем, в базовом сценарии он закладывает среднюю цену Urals на уровне $52 за баррель при среднегодовом курсе доллара 73 руб./$. Это позволит Минфину получить около 800 млрд руб. дополнительных доходов, а дефицит бюджета составит 1,9 трлн руб., или 1,7% ВВП.

Виталий Гайдаев