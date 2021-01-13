УрФУ учредит целевой капитал имени экс-ректора УрГУ Владимира Третьякова

Уральский федеральный университет (УрФУ) учредит в эндаумент-фонде целевой капитал имени бывшего ректора Уральского госуниверситета (УрГУ) Владимира Третьякова, сообщили в пресс-службе университета. Напомним, господин Третьяков скончался 8 января. В попечительский совет войдут родственники и коллеги профессора. Средства капитала пойдут на поддержку выпускников математико-механического факультета УрФУ.

Кроме того, руководство университета намерено открыть в честь господина Третьякова именную аудиторию на математико-механическом факультете. «В ближайшее время аудитория будет выбрана, там вуз сделает ремонт», — отметили в пресс-службе.

Владимир Третьяков родился 12 декабря 1936 года в Туле. В 1959 году окончил с отличием физико-математический факультет УрГУ, с которым связал всю свою жизнь. Прошел карьерный путь от аспиранта до ректора. Впервые был избран ректором в 1993 году, дважды переизбирался. В 2007 году избран на пост президента УрГУ. Был одним из инициаторов объединения УрГУ и УГТУ-УПИ в единый вуз — Уральский федеральный университет (УрФУ). С 2011 года — советник ректора УрФУ. Автор более 90 научных работ. Областью научных интересов Владимира Третьякова являлся круг задач, вызванных к жизни запросами техники и связанных с проблемами устойчивости, стабилизации и управления динамическими системами. В 2003 году Владимиру Третьякову присвоено звание «Почетный гражданин Екатеринбурга».