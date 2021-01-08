Прощание с Владимиром Третьяковым состоится 11 января

Церемония прощания с бывшим ректором Уральского госуниверситета (УрГУ) Владимиром Третьяковым состоится в понедельник, 11 января, в корпусе Уральского федерального университета (УрФУ) на ул. Тургенева, 4, сообщил медиа-центр УрФУ.

Соболезнования в связи со смертью Владимира Третьякова выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщил департамент информационной политики региона. «Ушел из жизни человек, всецело посвятивший себя развитию уральской научной школы, подготовке высококвалифицированных кадров для науки, образования и народного хозяйства Свердловской области. Он прививал молодежи любовь и тягу к самому процессу познания, к исследовательской и творческой деятельности, воспитал не одно поколение талантливых математиков и механиков»,— сказал господин Куйвашев.

Соболезнования близким господина Третьякова выразил временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов. «Владимир Евгеньевич внес весомый вклад в науку, в решение многих проблем, связанных с развитием вузовского образования уральской столицы, чем принёс городу неоценимую пользу»,— написал он в своем Instagram.

Владимир Третьяков родился 12 декабря 1936 года в Туле. В 1959 году окончил с отличием физико-математический факультет УрГУ, с которым связал всю свою жизнь. Прошел карьерный путь от аспиранта до ректора. Впервые был избран ректором в 1993 году, дважды переизбирался. В 2007 году избран на пост президента УрГУ. Был одним из инициаторов объединения УрГУ и УГТУ-УПИ в единый вуз — Уральский федеральный университет (УрФУ). С 2011 года — советник ректора УрФУ. Почетный гражданин Екатеринбурга.

Михаил Мананников