В Петербурге приостановили запись на вакцинацию от COVID-19

В Петербурге временно приостановили запись на вакцинацию от COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По его словам, поставки вакцины в город ожидаются в четверг, крайнем случае, в пятницу. С поступлением препаратов возобновится запись желающих пройти вакцинацию.

Господин Лисовец добавил, что прививочные отработали с неодинаково. В некоторых из них вакцина есть, но они уже сформировали списки пациентов, которые получат эти дозы в ближайшие дни. В некоторых пунктах вакцина закончилась. «Поэтому действительно возникла ситуация, что фактически сейчас записаться до конца недели уже будет по большинству поликлиник невозможно»,— сообщил он.

Напомним, что в настоящее время в Петербурге открыто 70 прививочных пунктов для вакцинации от коронавирусной инфекции. Их число планируется увеличить.