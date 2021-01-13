Омбудсмен на выявил дедовщины в воинской части под Ярославлем

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин не выявил признаков дедовщины и конфликтов на межнациональной основе в воинской части, расположенной в городе Ростове Великом, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от регионального омбудсмена.

Накануне Сергей Бабуркин вместе с представителями правительства и общественной палаты Республики Тывы побывали в воинской части, где проходит службу солдат-срочник, призванный из Республики Тывы, который в соцсети опубликова жалобу на дискриминацию из-за того, что он носит фамилию Шойгу.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что 10 января солдат-срочник из Тывы по имени Шойгу записал видеообращение, в котором сообщил о дискриминации тувинцев, проходящих службу в воинской части в Ярославской области. Глава республики Тува Шолбан Кара-Оол для выяснения ситуации направил в командировку в воинскую часть представителей правительства и общественной палаты республики, которые побывали в части вместе с Сергеем Бабуркиным.

«Мы посетили воинскую часть одну и воинскую часть вторую, где служат солдаты из Республики Тыва, мы говорили с каждым из пяти солдат. Говорили в обстановке абсолютно доверительной – командование части нам обеспечило и в одном, и другом месте возможность получить подробную информацию по ситуации. На данный момент я не вижу признаков дедовщины, но были сложные ситуации, конфликтные ситуации, которые требуют проверки»,— цитирует ТАСС господина Бабуркина.

Сергей Бабуркин отметил, что своя проверка проводится и военной прокуратурой. По словам омбудсмена, в воинских частях Ростова Великого, где проходят службу солдаты, призванные из Республики Тыва, в том числе и в той, где служит солдат, опубликовавший обращение, обстановка сейчас «нормальная, спокойная, но очевидно, что были конфликтные ситуации». Однако, по его словам, причиной конфликтов стали ситуации, «связанные с межличностными отношениями, не имеющими национальной подоплеки».

Антон Антонов