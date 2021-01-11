Служащий под Ярославлем солдат по фамилии Шойгу пожаловался на дискриминацию

Глава республики Тыва Шолбан Кара-оол поручил объективно разобраться в ситуации в связи с появившимся сегодня в Instagram сообщением от имени проходящего срочную службу в воинской части в городе Ростове Великом Ярославской области тувинского однофамильца министра обороны Сергея Шойгу. Об этом глава республики написал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«По поводу обращения нашего земляка мы занимаемся, и через военное командование мы выясним объективность ситуации. Нас тувинцев командиры всех времен, в том числе и на войне, выделяли как отличных воинов, с военной выправкой и умением выносить тяготы и лишения военной службы»,— написал Шолбан Кара-оол.

Как сообщают «Открытые медиа», срочник Ондар Шойгу пожаловался на дискриминацию в армии на своей странице в Instagram. По словам Ондара Шойгу, его и еще четырех срочников из Тувы «третирует командование в/ч из-за их национальности и из-за того, что они носят имя “Шойгу” и родом из Республики Тыва». Сейчас запись, опубликованная в Instagram удалена, уточняют «Открытые медиа». Скрин с видео, опубликованного срочником, выложил на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Тайга.инфо сообщила, что ситуацию прокомментировали в пресс-службе Западного военного округа. Там сообщили, что провели проверку и не выявили фактов дискриминации призывников из Тувы.

«Никаких нарушений уставного порядка по отношению к военнослужащему не установлено, — заявили в округе. — Сообщения отдельных СМИ, что военнослужащий якобы является однофамильцем главы военного ведомства, не соответствуют действительности»,— цитирует Тайга.инфо комментарий пресс-службы ЗВО.

Позднее появилось сообщение о том, что глава Тувы поручил председателю общественной палаты республики Анатолию Дамба-Хуураку и министру общественной безопасности Тувы Виктору Хулеру разобраться в объективности фактов, о которых рассказал военнослужащий из Тувы, проходящий службу в Ярославской области. Анатолий Дамба-Хуурак и Виктор Хулер по распоряжению главы Тувы Шолбана Кара-оола уже отправились в командировку в город Ростов Великий, сообщает «МК в Тыве».

По информации ТАСС, свою проверку информации о притеснении солдат-срочников по национальному признаку проведет также уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, который намерен 12 января посетить воинскую часть, где проходит службу срочник из Тывы.

Антон Антонов