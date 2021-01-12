ФБР приобщило к делу о хакерской атаке открытку «Putin did it!»

Федеральное бюро расследований США (ФБР) изучает открытку, которую неизвестные прислали главе компании FireEye Кевину Мандиа, сообщило агентство Reuters. Открытка содержит сообщение: «Putin did it!» («Это сделал Путин!»).

Помимо указанных слов на открытке написано: «Эй, русские, русские!»,— сообщили собеседники агентства. ФБР и FireEye отказались давать комментарии об открытке, говорится в сообщении. Близкий к расследованию источник заявил Reuters, что подобные послания не типичны для Службы внешней разведки России (СВР), но «времена быстро меняются».

Напомним, FireEye расследует хакерский взлом систем Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации (NTIA, входит в Министерство торговли США). Атаке хакеров также подверглась и сама FireEye.

Описываемый хакерский взлом — крупнейшая за последние пять лет кибератака на правительственные структуры США. Американская пресса писала, что за ней стоит группа хакеров Cozy Bear (APT29), якобы связанная с российскими спецслужбами. Действующий президент США Дональд Трамп считает, что взлом мог быть делом рук китайцев.

О взгляде президента США на ситуацию — в материале “Ъ” «Дональд Трамп затоптал русский след».