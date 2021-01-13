Курск поборется с COVID-19 капитально

“Ъ-Черноземье” стали известны подробности реализации проекта быстровозводимого инфекционного корпуса в Курске. За основу проекта был взят уже построенный в Татарстане за 100 дней фактически капитальный инфекционный корпус стоимостью 1,8 млрд руб. В Курске потребуется больше времени «из-за погодных условий», при этом казанский подрядчик отказался работать в регионе. Власти намерены реализовать проект местными силами — генподрядчиком выбрано курское ООО «Строительный холдинг Тезис» (СХТ). Стоимость контракта составляет 1,3 млрд руб., но общая цена проекта может достигнуть 2,1 млрд. Компании предстоит до 30 июня 2021 года возвести шестиэтажное здание на 232 койки для пациентов с коронавирусом.

О начале строительства инфекционного корпуса Курской областной клинической больницы для лечения коронавируса в региональной администрации сообщили во время новогодних праздников. Впервые об этих планах стало известно в середине ноября. «Учитывая мнение экспертов, есть основания полагать, что весной будет третья волна. Поэтому мы рассматриваем возможность строительства быстровозводимого инфекционного госпиталя», — пояснял тогда губернатор Роман Старовойт. Предварительную стоимость проекта он оценил в 2 млрд руб.

На тот момент изучался опыт по строительству схожих объектов в Башкортостане и Татарстане. При этом регион не рассматривал вариант быстрого возведения больницы по проекту Минобороны РФ, которым весной воспользовались несколько субъектов, включая Воронежскую область. В курской администрации вчера пояснили “Ъ-Черноземье”, что инфекционный корпус «является объектом капитального строительства, в отличие от модульных проектов, реализованных Минобороны». В итоге в Курске за основу был взят проект корпуса республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А.Ф. Агафонова в Казани. Он был построен за 100 дней и открыт в августе 2020 года. Этот объект площадью 17,5 тыс. кв. м рассчитан на 232 койки с возможностью расширения до 504 коек. Его стоимость с учетом оборудования и благоустройства составила около 1,8 млрд руб.

Генподрядчиком курского проекта стало местное ООО «СХТ». Заказчиком выступило региональное управление капитального строительства, финансирование идет из областного бюджета. В конце ноября в региональной администрации заявляли, что обратились в Минздрав РФ с просьбой о софинансировании, но вчера не смогли уточнить, будут ли выделены федеральные средства.

Фото: adm.rkursk.ru

Как следует из аукционной документации, стоимость контракта на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектно-сметной документации, получение заключения госэкспертизы и само строительство составила 1,29 млрд руб. Договор был заключен с СХТ как с единственным поставщиком. В таком формате закупка проведена «при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения или ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи».

По данным Kartoteka.ru, ООО «СХТ» зарегистрировано в Курской области в октябре 2006 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 млн руб. По итогам 2019 года выручка компании составила 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 53,2 млн руб. Гендиректором и единственным учредителем является Игорь Шахов. Господин Шахов также управляет и владеет подмосковным ООО «Загорская МПМК» (разборка и снос зданий), ему принадлежат московские ООО «Джитиси» (деятельность спортивных объектов) и ООО «ИФС групп» (автомобильные грузоперевозки). По собственным данным, СХТ занимается строительством различных объектов, включая гостиничные, спортивные, офисные и торгово-развлекательные. В частности, компания была подрядчиком на олимпийских стройках (небольшие гостиницы и административные здания) и при возведении делового центра «Москва-Сити».

Согласно аукционной документации, подрядчику предстоит построить шестиэтажный основной корпус площадью 17,5 тыс. кв. м на 232 койки (из них 12 — реанимационные), а также четырехэтажный вспомогательный корпус на 12,5 тыс. кв. м, пункт дезинфекции транспорта и КПП. Работы должны быть завершены 30 июня 2021 года. «Коллеги в Татарстане возвели аналогичный объект летом за 100 дней. Из-за погодных условий нам потребуется больше времени», — отмечал Роман Старовойт во время посещения строительной площадки. «Представители подрядчика заверили, что постараются сократить сроки без ущерба качеству», — добавили в обладминистрации.

Представители обладминистрации вчера уточнили для “Ъ-Черноземье”, что общая ориентировочная стоимость объекта составит 2,09 млрд руб., в том числе 1,29 млрд планируется направить на строительно-монтажные работы. «Принять участие в строительстве было предложено курским компаниям, имеющим опыт в реализации крупных инвестиционных проектов в социальной сфере, и подрядчикам, которые возвели казанский госпиталь и знают всю технологию. Коллеги из Татарстана отказались от реализации проекта», — рассказали в администрации. По словам чиновников, СХТ был выбран «на основании проведенного анализа готовности к реализации объекта». Ключевыми параметрами при принятии решения стали «сжатые сроки строительства, достаточность производственной базы, трудовых ресурсов».

Александр Прытков