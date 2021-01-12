Минцифры разработало проект о генсхеме развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных

Минцифры разработало проект постановления о создании федеральной государственной информсистемы «Генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации». Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Цели генеральной схемы, согласно проекту, — развитие инфраструктуры цифровой экономики; создание условий для глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных на территории России преимущественно на основе отечественных разработок; повышение эффективности разработки и реализации проектов развития телекоммуникационной инфраструктуры с учетом планов развития энергетической и транспортной инфраструктуры, объемов хранимых данных, а также доступных вычислительных мощностей; удовлетворение спроса на услуги связи и услуги хранения и обработки данных и ряд других.

Генеральная схема будет координировать выполнения мероприятий нацпроектов и государственных программ по созданию инфраструктуры связи и хранения и обработки данных. Ей же будет определяться потребностей населения в услугах связи, а также отраслей российского экономики в развитии телекоммуникационной инфраструктуры. Предполагается также сопоставление потребностей в развитии телекоммуникационной инфраструктуры с возможностями существующей инфраструктуры связи и ряд других задач.

Генсхема должна обязательно взаимодействовать с государственной информсистемой мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также информсистемами транспортной и энергетической инфраструктуры, ГАС «Управление», федеральной государственной информсистемой координации информатизации, СМЭВ и ЕСИА.

Генсхема должна содержать содержать информацию о потребностях пользователей в услугах голосовой связи и услугах передачи данных по разным сегментам, прогноз объемов потребления услуг для целевых категорий пользователей, прогноз трафика по регионам и в целом по территории России, требования к оказанию услуг связи и технические решения для ее оказания, а также информацию об актуальном состоянии инфраструктуры существующих сетей связи.