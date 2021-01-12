В 2021 году в Петербурге благоустроят 12 городских пространств

В наступившем году в Петербурге планируется благоустроить 12 городских пространств. Среди них — сквер «Осенний марафон» на углу улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной, территории близ пляжа Нижнего и Среднего Суздальских озер, Бестужевский сад, объекты в поселке Металлострой и другие. В общей сложности с учетом программы «Твой бюджет» и проектов инвесторов таких объектов будет порядка 60. Финансирование работ предусматривается из городского бюджета, средств инвесторов и бюджетов муниципальных образований.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, территории в городских дворах предполагается зонировать, чтобы создать пространства для детей, а также спортивные и тренажерные площадки для подростков и взрослых и места отдыха для пожилых граждан. При этом в городской администрации пообещали, что все объекты будут спроектированы и построены с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2020 году в Петербурге благоустроили 30 общественных пространств и более 200 дворов.

Также сообщалось, что 12 января в Петербурге открылся Центр компетенций по формированию комфортной городской среды.