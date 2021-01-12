Центр компетенций по формированию комфортной городской среды открылся в Петербурге

В Петербурге начал работу Центр компетенций по формированию комфортной городской среды. Предполагается, что он станет общегородской площадкой для обсуждения проектов в сфере благоустройства жителями, представителями городской и муниципальной власти, архитекторами, дизайнерами, специалистами садово-паркового хозяйства.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, на базе Центра будут работать исследовательская и производственная лаборатории, выставочная площадка, также будет создана онлайн-платформа для взаимодействия с экспертным сообществом.

Среди основных задач центра в текущем году — разработка стратегии формирования комфортной городской среды до 2030 года.