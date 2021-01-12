В 2020 году немецкие автоконцерны продали почти 600 тыс. автомобилей с электроприводом

По подсчетам FT, в 2020 году крупнейшие немецкие автоконцерны продали в общей сложности почти 600 тыс. автомобилей с электроприводом, что больше, чем американский производитель электромобилей Tesla — почти 500 тыс. Впрочем, к автомобилям с электроприводом автокомпании относят как полностью электрические машины, так и гибридные.

Тем не менее рост продаж автомобилей с электроприводом в 2020 году оказался впечатляющим: VW продала 212 тыс. таких машин, что на 158% больше, чем годом ранее. BMW продала 193 тыс. электрических и гибридных машин, что на 32% больше, чем в 2019 году. Продажи электрифицированных машин компанией Daimler выросли за год втрое, до 160 тыс. За тот же 2020 год продажи Tesla, которая выпускает только полностью электрические автомобили, составили в Европе 96 тыс. штук.

Таким образом, наблюдатели делают вывод, что одни только немецкие автопроизводители уже составляют серьезную конкуренцию Tesla на европейском рынке машин с электроприводом. Данные о продажах машин с электроприводом других европейских автоконцернов пока не поступали. Эксперты считают, что существенный рост продаж машин с электроприводом европейскими компаниями был подстегнут более строгими требованиями властей ЕС по борьбе с выбросами СО2, в том числе по отношению к автопроизводителям.

Евгений Хвостик