Трамп отказался отвечать на вопрос о своей отставке

Действующий президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос, уйдет ли он в отставку, передает Reuters. Господин Трамп отметил, что инициация импичмента вызывает «огромный гнев», однако он не хочет насилия.

Дональд Трамп назвал свой возможный импичмент «продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики». Отвечая на вопрос, несет ли он ответственность за штурм Капитолия, господин Трамп заявил, что его слова тогда были «совершенно уместны».

Резолюция об импичменте Дональда Трампа была внесена вчера. По меньшей мере 218 конгрессменов-демократов заявили, что поддерживают инициативу.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, пытаясь сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах президента. В результате беспорядков погибли 5 человек, более 50 были задержаны, возбуждено 25 уголовных дел о внутреннем терроризме.

О происходящем в США — в материале “Ъ” «О Дональде Трампе замолвите плохо».