На выкуп соцобъектов в 2021 году Смольный выделит около 8 млрд рублей

За минувший год городской фонд социальной инфраструктуры в Петербурге пополнили 19 новых объектов. Здания были выкуплены комитетом имущественных отношений в собственность города в рамках Адресной инвестиционной программы. На эти цели из бюджета было выделено более 5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Смольного.

Также в 2020 году застройщики безвозмездно передали городу еще 12 социальных объектов, включая восемь детских садов, две поликлиники, школу и подростково-молодежный центр.

В наступившем году на выкуп соцобъектов в бюджете Петербурга заложено около 8 млрд руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2020 году за счет бюджетных средств в Петербурге было построено 35 социальных объектов. Исполнение бюджетного финансирования городским комитетом по строительству составило 93,7%, что в денежном выражении эквивалентно 26,5 млрд руб.