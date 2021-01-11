В Петербурге в 2020 году было построено 35 соцобъектов за счет бюджетных средств

За счет бюджетных средств в Петербурге в 2020 году было построено 35 социальных объектов, в том числе четыре школы и девять детских садов. Исполнение бюджетного финансирования комитетом по строительству по итогам года составило 93,7%, что в денежном выражении эквивалентно 26,5 млрд рублей, рассказали “Ъ-СПб” в Смольном. В том числе, исполнение по Адресной инвестиционной программе (АИП) также составило 93,7% или 18,22 млрд руб. «В этом году планируем исполнить на 100%»,— добавили в комитете по строительству.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее отмечал, что городу необходимо более 300 млрд руб. для ликвидации дефицита детских садов, школ и медучреждений до 2024 года. По данным главы города, Петербургу дополнительно потребуются 169 детских садов, 84 школы и 54 объекта здравоохранения.

Мария Кузнецова