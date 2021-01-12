Следствие закрыло уголовное дело Игоря Крайнова о наркотиках

Нижегородское управление Следственного комитета РФ прекратило уголовное преследование уроженца Бурятии Игоря Крайнова, обвиненного в незаконном обороте наркотиков, сообщила “Ъ-Приволжье” его представитель, юрист Комитета против пыток Юлия Осипова.

В сентябре 2019 года оперативники Алексей Иванов, Евгений Соколов и Николай Костров задержали его в здании «Нижполиграфа», где заковали в наручники, несколько раз ударили и якобы положили ему в задний карман джинсов пакет с мефедроном весом 3,18 г. Действия полицейских попали на камеры наблюдения «Нижполиграфа» и легли в основу уголовного дела о превышении ими должностных полномочий. Вскоре оперативников уволили из правоохранительных органов, а Евгению Соколову и Николаю Кострову добавили уголовную статью о незаконном обороте наркотиков. Своей вины они не признают, настаивая, что разрабатывали сеть наркоторговцев, к которым якобы был причастен Игорь Крайнов. Они утверждают, что потерпевший неоднократно привлекался к административной ответственности за употребление запрещенных веществ, а в его крови были обнаружены следы марихуаны. По их словам, господин Крайнов оговорил их, чтобы избежать уголовной ответственности.

Игорь Крайнов отрицал причастность к незаконному обороту наркотиков, указывая, что в отделе полиции у него выбивали признательные показания в покупке мефедрона. Его уголовное дело, находившееся в производстве полиции, несколько раз закрывали за отсутствием состава преступления и открывали заново. В сентябре 2019 года Игорю Крайнову предъявили обвинение по наркотической статье, однако вскоре после задержания и ареста бывших полицейских Следственный комитет изъял уголовное дело потерпевшего из МВД, ограничив доступ к материалам дела полицейским. Спустя почти год в СУ СК не нашли достаточных доказательств причастности Игоря Крайнова к незаконному обороту наркотиков и закрыли дело.

По словам юриста Комитета против пыток Юлии Осиповой, следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бывших полицейских, завершились в конце декабря 2020 года. Однако следствие полагает, что процедура затягивается, и планирует выйти в суд с ходатайством об ограничении срока ознакомления с материалами.

Подробнее о деле – в материале “Ъ” «Сигнал из Нижнего ушел в верхи МВД».

Роман Рыскаль