Полицейские попали на кадры

В Нижнем Новгороде задержаны оперативники городского МВД по контролю за оборотом наркотиков Евгений Соколов и Алексей Иванов, на которых уроженец Бурятии Игорь Крайнов пожаловался в Комитет против пыток. По его словам, полицейские подбросили ему наркотики и избили при задержании. Момент задержания Игоря Крайнова попал на камеру видеонаблюдения. По данным “Ъ-Приволжье”, список подозреваемых в превышении должностных полномочий может расшириться до пяти офицеров МВД, которым грозит арест. Их адвокаты настаивают, что потерпевший долго находился в оперативной разработке и ранее привлекался к ответственности за употребление наркотиков.

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Нижегородской области сообщили о задержании двух сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков городского управления МВД. Их подозревают в превышении полномочий при задержании уроженца Бурятии Игоря Крайнова в центре Нижнего Новгорода 12 сентября.

По словам Игоря Крайнова, вечером 12 сентября после встречи с друзьями он возвращался на работу в здание Нижполиграфа за личными вещами. В этот момент он увидел, как за ним погнались двое мужчин в штатском с криками: «Стоять, полиция!». После этого преследователи сделали несколько выстрелов в воздух. Игорь Крайнов говорит, что не сразу сообразил, что за ним гонятся полицейские, и, испугавшись, стал убегать. Он решил забежать в здание Нижполиграфа, где установлены камеры видеонаблюдения, рассчитывая, что в освещенном коридоре могут находиться люди, которые ему помогут. На записи с камеры видно, что возле служебного лифта его догнали и повалили на землю двое мужчин, надели наручники и несколько раз ударили ногами. По словам потерпевшего, полицейские якобы подбросили ему наркотики. На записи видно, как мужчины что-то кладут ему в задний карман брюк. Также Игорь Крайнов настаивает, что в отделе полиции его заставили несколько часов простоять с поднятыми руками у стены и били по почкам. При личном досмотре у него нашли 3,18 г мефедрона. Во время обыска дома у Игоря Крайнова, по его словам, не нашли ничего запрещенного.

Позже полицейские в обмен на подписку о невыезде якобы предложили Игорю Крайнову признаться, что мефедрон он купил через Telegram-канал по объявлению на заборе, забрал «закладку» и направился на работу. Согласившись на это, Игорь Крайнов 14 сентября вышел из изолятора временного содержания и пожаловался в Комитет против пыток. В травмпункте ему диагностировали ушиб правой половины грудной клетки; эту справку сотрудники правозащитной организации приложили к заявлению на полицейских, которое подали в Следственный комитет. Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ, а господин Крайнов был признан потерпевшим.

Как выяснил “Ъ-Приволжье”, под подозрение в превышении полномочий попали оперативники МВД Алексей Иванов и Евгений Соколов. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения в виде ареста. Однако список подозреваемых вскоре может расшириться, так как в задержании участвовали восемь человек: пятеро сотрудников полиции и трое их информаторов. По словам близких к следствию собеседников, на причастность к превышению должностных полномочий также проверяют оперативников Николая Кострова, Ивана Царенко и еще одного сотрудника. Как рассказали “Ъ-Приволжье” представители полицейских, потерпевший долгое время находился в разработке у отдела по контролю за оборотом наркотиков, поскольку до этого неоднократно привлекался за употребление запрещенных веществ и был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Оперативники, прослушивая его телефонные разговоры, выяснили, что 12 сентября Игорь Крайнов планировал передать 3,18 г мефедрона другому человеку, и решили его задержать, говорят адвокаты. Однако потерпевший успел сбросить пакет с наркотиком, который оперативники искали на месте задержания с фонарями и в итоге нашли, не дождавшись понятых. Почему они решили положить пакет с веществом в карман Игорю Крайнову, адвокаты пояснить затруднились.

Как отмечают источники “Ъ-Приволжье”, при допросе в полиции господин Крайнов рассказал полицейским о лаборатории, где производились наркотики, и сдал сеть распространителей. При обысках у него дома оперативники нашли марихуану в незначительном количестве, а экспертиза показала наличие в организме потерпевшего каннабиноидов и амфетаминов в высокой концентрации. Как утверждают защитники полицейских, при медицинском освидетельствовании перед помещением в изолятор временного содержания никаких следов побоев у потерпевшего не было. В Комитете против пыток при этом заявили, что хотят добиться оценки следствием действий полицейских по эпизоду с подбрасыванием наркотиков их подзащитному.

Владимир Зубарев