Мосгорсуд отказал в оправдании фигурантам «Нового величия»

Московский городской суд изменил приговоры двум фигурантам уголовного дела об экстремистском сообществе «Новое величие», еще пятерым оставил приговор суда первой инстанции без изменений. Об этом “Ъ” сообщил адвокат Александр Борков, представляющий интересы Дмитрия Полетаева (приговорен к шести годам условно). Так, приговор изменен Руслану Костыленкову — с семи лет колонии до шести лет и девяти месяцев — и Петру Карамзину — с шести лет и шести месяцев колонии до шести лет и трех месяцев колонии. Как сообщает «МБХ медиа», Анне Павликовой и Марии Дубовик снизили испытательный срок на один год.

Рассмотрение апелляции на приговоры фигурантам дела о «Новом величии» длилось с октября 2020 года и завершилось сегодня: в прениях выступили болевший до того коронавирусом адвокат Николай Фомин (защищает Анну Павликову), гособвинители Ольга Найпак и Ирина Васильева и фигуранты — с последним словом. Господин Фомин, как и его коллеги, выступившие в декабре, настаивал на невиновности подзащитной и ее товарищей, прокуроры требовали от суда «оставить апелляционную жалобу без удовлетворения». Дмитрий Полетаев отказался от выступления с последним словом, остальные коротко просили суд оправдать их.

Все фигуранты настаивают на своей невиновности. По их словам, «Новое величие» создали провокаторы спецслужб, один из которых фигурирует в материалах дела как «Руслан Д.», «Руслан Данилов», «Раду Зелинский» и «тайный свидетель Константинов». Уголовное дело о «Новом величии», напомним, началось в 2018 году с задержания десяти человек, которых обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем для свержения конституционного строя России. Главный обвиняемый Руслан Костыленков позже сообщил, что при задержании его пытали правоохранители, добиваясь признания вины. Он и еще семь фигурантов заявляют о своей невиновности и требуют оправдания, указывая, что дело сфабриковано спецслужбами и полицейскими провокаторами. Более двух лет дело рассматривал Люблинский суд Москвы, который в августе 2020 года признал обвиняемых виновными и приговорил к наказанию от четырех лет условно до семи лет колонии.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ”.

Мария Старикова