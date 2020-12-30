Путешественники отказались от кэшбэка

Большинство россиян не стали пользоваться программой туристического кэшбэка. Возврат части денег, потраченных на путешествие, получили только 5% россиян,— такие данные следуют из исследования Высшей школы экономики. Подавляющее большинство опрошенных указали на неудобство программы, как, например, необходимость оплачивать тур картой «Мир». Четверть респондентов не смогли подобрать подходящее место для отдыха. А каждый пятый вообще не знал о существовании этого проекта.

Ограничения, установленные государством, действительно, отпугивают многих туристов, подтвердил директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин: «Среди наших туристов, которые сейчас собираются встречать новогодние праздники в поездках, около 40% обладатели карты "Мир", и, соответственно, кэшбэка.

Да, результат в среднем оказался хуже.

Мы ждали каких-то серьезных маркетинговых, рекламных усилий со стороны и "Мира", и Ростуризма. Что-то у них получилось, что-то не получилось, но действительно, многие не знали про эту программу. При том, что сейчас завести карту фактически можно онлайн, и вам даже необязательно идти в банк, но, видимо, многих эта процедура как-то притормозила, показалась слишком громоздкой. Наверное, степень заинтересованности туристов все-таки зависит от чека поездки. И люди, которые заплатили 100 тыс. руб. и получили 20 тыс. руб. кэшбэка — это одна история. А если ваша поездка стоила 10 тыс. руб.— у нас есть такие туристы — наверное, ради 2 тыс. руб. кэшбэка люди не стали связываться с этой историей».

Программа туристического кэшбэка была запущена в июле 2020 года. Она позволяет туристам вернуть часть денег, потраченных на дорогу и проживание на территории страны.

В проекте предусмотрены небольшие временные окна, когда можно оформить тур с возможностью возврата денег. На первом этапе это было максимум 15 тыс. руб., на втором — до 20 тыс. руб.

Уже известно, что программа будет продлена и в 2021 году. Вряд ли уже существующие условия как-то значительно изменятся, полагает директор департамента внутреннего туризма компании «Интурист» Сергей Стребков. Если россияне хотят получить кэшбэк, они вынуждены будут оформить карту «Мир».

«Просто программа достаточно молодая. Стартовала она в августе-месяце, и, может быть, действительно, пока еще мало именно информационной составляющей, то есть не так она была распиарена, хотя, в принципе, и на порталах, и на госуслугах — везде информация была. По поводу карты "Мир" — в любом случае она будет направлена на поддержку и все большую и большую эмиссию данных карт, так как мы все-таки как Российская Федерация должны поддерживать внутрироссийские платежные системы, а не международные, как Visa и MasterCard. Сейчас большинство бюджетников уже обязаны перейти на карту "Мир", так как все социальные пособия, пенсия будут перечисляться только на нее, поэтому возрастет количество держателей данных карт. И пенсионеры у нас, в принципе, тоже достаточно путешествующая категория граждан, которая будет выбирать оздоровительные курорты Российской Федерации. Поэтому я думаю, что в любом случае эффективность данной программы будет увеличиваться»,— уверен Сергей Стребков.

По данным Ростуризма, программой кэшбэка воспользовались около 300 тыс. туристов. Суммарно они получили обратно 1,2 млрд руб.

Это лишь небольшая часть из того, на что рассчитывало государство, запуская эту программу. Всего на этот проект выделено 15 млрд руб.

Игроки туристического рынка рассчитывают, что россияне все-таки будут более активно использовать этот фонд, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин: «То, что мы как туроператоры отмечали 40%-й рост именно активизации продаж, когда продаж как таковых вообще не было. А отельные агрегаторы и сами отели отмечали рост от 10% до 15%.

И это теперь все-таки будет системная история ежегодная, ведь из 15 млрд действительно использовано пока только 1,2 млрд.

И единственное пожелание, чтобы эта программа стартовала как можно раньше, потому что впереди у нас очень сложный квартал после очень сложного года для туризма, для авиакомпаний и наших смежных отраслей».

Аналитики отмечают, что этот проект существенно поддержал регионы. По оценкам Ростуризма, в поездке путешественник дополнительно тратит примерно столько же, сколько и на само бронирование.

Так, региональные экономики получили за последние полгода суммарно около 13 млрд руб.

Светлана Белова