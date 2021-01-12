Попова: заболеваемость COVID-19 снижается в 22 регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость коронавирусом снижается в 22 регионах России и растет в 2, в остальных субъектах ситуация стабилизируется. Она напомнила, что при соблюдении мер защиты новые больничные койки для пациентов с коронавирусом не понадобятся.

«22 субъекта находятся в стадии снижения (интенсивности эпидпроцесса.— “Ъ”), 61 — в стадии стабилизации, и 2 субъекта с малой численностью населения отмечаются как субъекты, в которых продолжается рост»,— сказала госпожа Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Названия субъектов, где растет число зараженных, глава Роспотребнадзора не назвала.

Она сообщила об усилении работы по отслеживанию контактных лиц в праздничные дни. По ее данным, в настоящее время под наблюдением находится 905 тыс. человек. «Наступившие рабочие дни возвращают нас в рабочий режим, хочу напомнить, что методические рекомендации для каждой отрасли экономики, для предприятий всех отраслей независимо от форм собственности есть. В случае соблюдения всех правил профилактики новых коек потребоваться не должно»,— сказала она.

В России за сутки зафиксировали 22 934 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране заразились 3,4 млн человек, умерли 62,8 тыс. В мире число зараженных достигло 90,8 млн человек.

Подробнее о заболеваемости в России — в материале “Ъ” «Коронавирус возвращается с каникул».