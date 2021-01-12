В России за сутки выявили 22 934 зараженных COVID-19

В России за сутки зафиксировали 22 934 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб по борьбе с вирусом. Накануне было выявлено на 1,63% больше зараженных (23 315). Рекорд по числу новых случаев был 24 декабря — 29 935. Всего с начала пандемии в стране заразились 3 448 203 человека.

Регионы с наибольшим числом новых зараженных:

Москва — 5001 (всего 867 215);

Санкт-Петербург — 2731 (281 770);

Московская область — 1083 (170 807);

Нижегородская область — 442 (75 355);

Ростовская область — 394 (56 349).

Умер за сутки 531 человек, на 21,79% больше, чем накануне (436). 11 января было зафиксировано минимальное число смертей от COVID-19 с 30 ноября. Общее число летальных исходов после заражения вирусом достигло 62 804. Выписали за сутки 24 755 человек, за все время — 2 825 430.

Регионы с наибольшим числом умерших за сутки:

Москва — 72 (всего 12 097);

Санкт-Петербург — 68 (8488);

Ростовская область — 26 (2242);

Московская область — 25 (3137);

Свердловская область — 18 (1718).

В мире число зараженных достигло 90,8 млн человек, умерли 1,9 млн. Лидерами по числу заразившихся остаются США (22,6 млн), Индия (10,4 млн) и Бразилия (8,1 млн). Россия занимает четвертое место.

7 января глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологическую обстановку по коронавирусу в стране стабилизирующейся и отметила замедление темпов роста заражения COVID-19. При этом эксперты считают, что после выхода россиян на работу начнется рост заражения.

Подробнее — в материале “Ъ” «Коронавирус возвращается с каникул».