Sony показала своего первого дрона Airpeak

Японская компания Sony в рамках конференции разработчиков CES 2021 показала свой первый беспилотник под названием Airpeak. По словам представителей компании, этот дрон является самым небольшим по размеру, способным переносить камеру Alpha, и в первую очередь предназначен для создания видеоконтента и профессиональной фотографии.

Дрон по дизайну напоминает квадрокоптер и имеет два усилителя шасси, которые убираются во время полета. Шасси сделано для более безопасного приземления и сохранения камеры и фото- или видеоматериала. Впервые Sony рассказала об этом проекте в ноябре 2020 года, тогда окном релиза значилась весна 2021 года.

Евгений Федуненко