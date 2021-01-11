Пассажиропоток Шереметьево в 2020 году сократился на 60,3%

Пассажиропоток аэропорта Шереметьево в 2020 году сократился на 60,3%, до 19,8 млн человек по отношению к 2019 году.

«Международный аэропорт Шереметьево подвел итоги производственной деятельности за 2020 год. Количество обслуженных пассажиров составило 19 млн 784 тыс. человек»,— говорится в сообщении на сайте аэропорта. В 2019 году Шереметьево обслужил почти 50 млн пассажиров, следует из данных аэропорта.

За новогодние каникулы московские аэропорты 1,74 млн пассажиров, это на 32% меньше, чем годом ранее, сообщила Росавиация. «В период с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года аэропорты Московского авиаузла — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — обслужили 1,738 млн пассажиров. Аэропорт "Домодедово" обслужил наибольшее количество пассажиров — 630 тыс. Услугами "Шереметьево" воспользовались 615 тыс. пассажиров, "Внуково" — 492 тыс. пассажиров»,— говорится в сообщении ведомства. В 2020 году за период с 30 декабря по 8 января аэропорты столицы обслужили 2,55 млн пассажиров.

Пандемия нанесла серьезный удар по мировой отрасли авиаперевозок. Однако российский рынок по итогам 2020 года не покинула ни одна авиакомпания.

О том, как пандемия повлияла на авиаотрасль,— в материале “Ъ” «По законам нелетного времени».