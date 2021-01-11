Мировые цены на продовольствие достигли трехлетнего максимума

Цены на продовольствие к декабрю 2020 года росли седьмой месяц подряд и достигли трехлетнего максимума, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Больше всего выросли цены на молочную продукцию и растительные масла, отмечают в организации.

«По итогам 2020 года в целом среднее значение этого индекса (продовольственных цен.— “Ъ”), позволяющего ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, достигло максимального за последние три года уровня, составив 97,9 пункта, что на 3,1% выше показателя 2019 года»,— говорится в сообщении ФАО. Тем не менее это на 25% ниже исторического максимума, зафиксированного в 2011 году, говорится в сообщении.

«Индекс цен на растительные масла ФАО в декабре вырос на 4,7% и достиг самого высокого уровня с сентября 2012 года»,— отмечают эксперты ФАО. Они объясняют это сокращением предложения со стороны ведущих стран—производителей пальмового масла и скачком экспортных пошлин в Индонезии. Рост мировых цен на соевое масло в организации связывают с продолжительными забастовками в Аргентине. Рост цен на молочную продукцию в ФАО объясняют высоким импортным спросом в Европе.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявлял, что рост мировых цен на продовольствие может усилить мировую инфляцию. В России резкий скачок стоимости растительного масла мотивировал власти вмешаться в формирование цен. После того как президент страны Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания в начале декабря, было подписано соглашение об их снижении.

О регулировании стоимости продуктов — в материале “Ъ” «Ритейлеры и поставщики ищут общие цены».