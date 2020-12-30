Путин разрешил правительству решать, когда регулировать цены на продукты

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет правительству самостоятельно решать, когда устанавливать предельные цены на социально значимые продукты. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого правительство могло регулировать цены на срок до 90 дней, когда они поднимались на 30% и выше. Закон снимает этот порог. Перечень социально значимых продуктов также устанавливает само правительство. В него входят: мясо, курица, рыба, масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, крупы, овощи и другие продукты. Госдума приняла закон 23 декабря, Совфед одобрил 25-го.

Господин Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания в начале декабря. После этого было подписано соглашение о снижении цен. Также была введена квота на вывоз пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы за пределы ЕАЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что господин Путин постоянно контролирует динамику цен на социально значимые продукты.

О том, чем могут закончиться ограничения экспорта продовольствия,— в материале “Ъ”.