РБК меняет прописку

Переход сотрудников на удаленный формат работы стимулирует компании сокращать занимаемые офисные пространства. Так, медиахолдинг РБК арендовал для редакции 2 тыс. кв. м в бизнес-центре «Куликовский» в районе метро «Автозаводская». Это втрое меньше текущих площадей РБК.

О том, что РБК переедет в бизнес-центр «Куликовский» в районе метро «Автозаводская», “Ъ” рассказал источник на рынке недвижимости. По его словам, медиахолдинг займет офис площадью 2 тыс. кв. м, который раньше арендовал онлайн-ритейлер Wildberries. В Wildberries заявили, что теперь занимают один этаж бизнес-центра вместо двух, так как часть площадей осталась невостребованной с переходом большинства сотрудников на дистанционный режим работы. В РБК подтвердили, что находятся в процессе заключения договора об аренде около 2 тыс. кв. м в бизнес-центре «Куликовский».

РБК существует с 1993 года. Включает новостной интернет-портал, газету, деловой журнал, телеканал РБК-ТВ. Также развивает бизнес в сегменте регистрации доменов и хостинга. Совокупная выручка РБК в 2019 году, согласно его отчетности, была 5,8 млрд руб. Основным владельцем холдинга выступает группа ЕСН Григория Березкина.

Сейчас РБК занимает площади в здании на Профсоюзной, 78. Там компания снимала около 6 тыс. кв. м, знает управляющий активами офисной недвижимости Accent Capital Ульяна Мирошниченко. По ее данным, аренда в этом здании обходилась РБК в 10–12 тыс. руб. в год за 1 кв. м. Таким образом, ежегодные затраты были около 60–72 млн руб.

Госпожа Мирошниченко добавляет, что в этой локации холдинг пока сохранил за собой аренду 2 тыс. кв. м.

Ранее гендиректор РБК Николай Молибог говорил “Ъ”, что медиахолдинг планирует отказаться от трети занимаемых площадей. Два собеседника “Ъ”, знакомые с ходом подбора нового помещения для РБК, рассказали, что компания стремилась сократить расходы на арендную плату и искала помещение с низкой арендной ставкой.

Директор департамента офисной недвижимости Colliers International Наталья Боннели оценивает арендную ставку в «Куликовском» в 18 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Таким образом, годовые расходы на новый офис будут около 36 млн руб.

В РБК уточнили, что 80% из 1 тыс. сотрудников, занятых в медийном сегменте, с лета работают на постоянной основе в удаленном формате.

Пандемия COVID-19 и удаленный формат работы уже повлияли на планы по организации пространства ряда компаний. В частности, издательский дом «Комсомольская правда» сменил штаб-квартиру, уменьшив площади в два раза. А одежный ритейлер Hugo Boss и нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes арендовали помещения в Neva Towers делового кластера «Москва-Сити» для сокращения офисных площадей.

Дарья Андрианова, Валерия Лебедева