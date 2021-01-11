Владелице тюменского дома престарелых, где в пожаре погибли семь человек, предъявили обвинение Женщина находится под арестом

Следственные органы СКР России по Тюменской области предъявили обвинение 53-летней владелице частного пансионата для пожилых людей, где в пожаре погибли семь постояльцев. Ее обвиняют в совершении преступлений по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным местных СМИ, владелицей пансионата является Ольга Вильямсон. Учреждение, которое располагалось в доме на улице Трактовой поселка Боровского Тюменского района, называлось «Добрые люди». Местные власти заявили, что пансионат работал нелегально и организовали работу по выявлению аналогичных учреждений.

Напомним, пожар произошел вечером 9 января. По предварительным данным, пожар начался в бане. В результате от отравления окисью углерода погибли семь пожилых людей. Они проживали в доме обвиняемой, которая за деньги ухаживала за ними по устному договору с их родственниками. Владелица пансионата была задержана и помещена под стражу.

Сейчас следователи устанавливают юридический статус пансионата. Также следователями допрошены свидетели и обвиняемая, назначены судебно-медицинские экспертизы, изъята документация. «Также следствием будет дана правовая оценка действиям или бездействию контролирующих органов, выявлены причины и условия произошедшего»,— сообщили в пресс-службе СКР.