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В Тюменской области в пожаре в частном доме погибли семь человек

В Тюменской области во время пожара в частном доме в поселке Боровском погибли семь человек. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Александр Моор. «Я беру расследование причин пожара на личный контроль. Вместе с правоохранительными органами мы установим виновных. Они ответят по закону»,— заявил глава региона.

По данным ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании в частном доме на улице Трактовая в поселке Боровский поступило в службу в 16:53. Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, огонь охватил всю площадь трех надворных построек. Локализовать пожар удалось в 17:42. В тушении принимали участие 55 человек и 21 единица техники.

Господин Моор напомнил, что в конце 2020 года в Ялуторовском районе и Тобольске произошли два пожара. В них погибли семь человек, пять из которых — дети из многодетных семей. После чего губернатор поручил пересмотреть расчет компенсации затрат на подключение газа для многодетных семей, а также предоставить расчеты затрат для установки дымовой сигнализации в домах многодетных семей.

«Я дважды жестко обращал внимание всех ответственных структур — в связи с холодами надо резко усилить контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности. С целью предотвращения трагедий с начала зимы совместно с полицией и работниками МЧС было проведено более 37 тыс. подомовых обходов»,— подчеркнул Александр Моор и призвал тюменцев соблюдать правила безопасности.

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