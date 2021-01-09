В Тюменской области задержали владелицу частного дома, где в пожаре погибли семь человек

Сотрудники СУ СКР по Тюменской области задержали владелицу частного дома в поселке Боровский, где сегодня произошел пожар, в котором погибли семь человек. Как сообщили в пресс-службе ведомства, женщина являлась владелицей частного пансионата для пожилых людей.

Первый отдел по расследованию особо важных дел по факту пожара возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), а также по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, изымают в пансионате документацию, назначены судебно-медицинские экспертизы, а также проводятся другие следственные действия для установления причин и обстоятельств произошедшего. После чего будет дана правовая оценка действиям или бездействию контролирующих органов»,— подчеркнули в СКР.

Напомним, пожар произошел сегодня днем в частном доме по улице Трактовая в поселке Боровский. К моменту приезда пожарных огонь охватил три надворные постройки. Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнование семьям погибших и взял расследование дела на личный контроль.