В Москве проходит встреча Путина, Алиева и Пашиняна

Президент России Владимир Путин принял в Кремле президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. На сайте Кремля отмечается, что на встрече планируется обсудить исполнение мирного соглашения по Нагорному Карабаху, дальнейшие шаги по решению проблем региона, помощь жителям, а также разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей. По словам господина Путина, за разблокирование связей будет отвечать трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.

«Особого внимания заслуживает задача разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытия границ. Предполагается, что этими вопросами займется специальная трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Хотелось бы рассчитывать, уважаемые коллеги, что наши сегодняшние переговоры пройдут в деловой обстановке и послужат обеспечению прочного мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития в регионе, в чем все мы, безусловно, заинтересованы»,— сказал господин Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что трехстороннее соглашение по Карабаху последовательно реализуется. По мнению президента, «это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах как армянского, так и азербайджанского народов». Владимир Путин назвал текущую обстановку в регионе спокойной. Он отметил, что с 14 ноября туда вернулись свыше 48 тыс. человек.

В Нагорном Карабахе в конце сентября обострился конфликт между Азербайджаном и Арменией. 10 ноября стороны при поддержке России подписали соглашение о прекращении огня. Договоренность предполагала, в частности, передачу части территорий Азербайджану и введение в Карабах российских миротворцев.

О последствиях конфликта читайте в публикации “Ъ” «Победа пришла откуда не ждали».