Минздрав разрешил испытания вакцины «Спутник Лайт»

Минздрав России выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение клинических исследований «лайт-вакцины» против коронавируса, следует из данных государственного реестра разрешений на проведение исследований Минздрава. Эта версия вакцины предполагает прививку одним компонентом, а не двумя, как при вакцинации «Спутником V». В испытаниях будут участвовать 150 добровольцев.

«Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Спутник Лайт" в профилактике коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Начало — 8 января 2021 года, конец — 31 декабря 2021 года»,— сказано в реестре (цитата по ТАСС). Исследования пройдут в медицинском университете имени Сеченова, научно-исследовательском центре «Эко-Безопасность» и научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева.

В декабре о разработке «лайт-вакцины» сообщил президент Владимир Путин. Позже директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что иммунитет от препарата будет сохраняться до четырех месяцев, эффективность составит около 85%. По его словам, такую вакцину будут поставлять за рубеж, а россиян будут прививать только двухкомпонентным препаратом.

За последние сутки в России выявлено 23 315 новых случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии заболели 3 425 26 человек. Умерло за сутки 436 пациентов, всего — 62 273.