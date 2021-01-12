Синие снова взяли на троих

До завершения очередного ралли «Дакар», которое принимает Саудовская Аравия, осталось еще четыре этапа, но в том, что победа в наиболее интересной россиянам грузовой категории снова достанется кому-то из гонщиков команды «КамАЗ-мастер», сомнений практически нет. После восьмого этапа общий зачет уверенно возглавляет Дмитрий Сотников. Следом расположились Антон Шибалов и Айрат Мардеев. Единственный реальный конкурент камазовцев Сергей Вязович («МАЗ») сошел с дистанции еще в конце прошлой недели.

Многие болельщики сетовали на то, что прошлогодний «Дакар», принесший «КамАЗ-мастеру» 17-й титул на самом престижном ралли-рейде мира, получился уж очень предсказуемым. Как минимум в грузовой его части. Уже к середине гонки было очевидно, что только чудо может помешать Андрею Каргинову оформить второе чемпионство (после первенства на «Дакаре» в 2014 году). А если бы оно и случилось, то следом за Каргиновым шел экипаж Антона Шибалова. В такой ситуации у единственного реального конкурента российской команды — Сергея Вязовича на «МАЗе» — шансов дотянуться до титула практически не было.

Расстановка сил перед гонкой этого сезона в целом повторяла прошлогоднюю. Снова синяя армада из четырех машин с одной стороны и два экипажа «МАЗа» — с другой.

Разумных доводов в пользу того, что в этот раз все сложится иначе, не было. Но болельщикам, так уж они устроены, хотелось интриги. А потому, когда Вязович на первых этапах навязал «КамАЗам» борьбу, им наверняка хотелось верить, что вот сейчас-то точно все будет гораздо интереснее. К тому же с самого начала не задалось у Каргинова, который из-за ошибок и поломок быстро лишился реальных шансов на защиту титула и сейчас едет в режиме быстрой «технички».

Но сила «КамАЗ-мастера», помимо всего прочего, в том, что неуспех одного экипажа трагедией не становится. Всегда есть равноценная замена. Та самая глубина состава, к которой так стремятся, скажем, тренеры команд в игровых видах спорта, вполне актуальна и для гонок. Так что вместо Каргинова бремя лидерства спокойно принял Дмитрий Сотников. Ну а Антон Шибалов и Айрат Мардеев, так вышло, взяли на себя роль свиты, с ревом отгоняющей от первого номера всех, кто смеет приблизиться. Работы, впрочем, у них немного. Особенно после того, как с дистанции сошел Вязович, который продержался всего пять этапов (уже на четвертом на его «МАЗе» стала сбоить коробка передач, а пятый она не пережила). Да, у «МАЗа» есть еще экипаж Алексея Вишневского, но в одиночку ни ему, ни опытному Алешу Лопрайсу (Tatra) никак не противостоять «КамАЗам». Они это показали, например, в понедельник, оформив уже третий «хет-трик». Шибалов, Каргинов, Сотников финишировали в интервале менее двух с половиной минут. В итоге отрыв Сотникова в общем зачете от Шибалова составляет 43 минуты, от Мардеева (вчера он был седьмым) — 1 час 13 минут, от Лопрайса, единственного, кто за оставшиеся четыре этапа реально может помешать российской команде занять весь пьедестал,— 1,5 часа.

В других категориях интриги значительно больше.

Так, плотную борьбу за победу в битве внедорожников ведут 13-кратный чемпион «Дакара» Стефан Петерансель (Mini) и трехкратный победитель ралли-рейда Насер аль-Атыйя (Toyota).

Их разделяет меньше пяти минут. Еще один представитель «большой тройки», чемпион прошлого года Карлос Сайнс (Mini), отстал почти на четыре десятка минут и признал, что шансов на титул уже лишился. Лучший из россиян Владимир Васильев идет шестым и отстает на 2 часа 42 минуты.

Не оправдываются надежды на сильное выступление Сергея Карякина в категории SSV. В понедельник он был вторым, но осечки на более ранних этапах стоили ему слишком дорого.

От лидера Остина Джонса россиянин, идущий четвертым, отстает почти на 50 минут. И скорее всего, даже повторить прошлогодний результат, то есть занять второе место, ему не удастся.

Ну а самая интригующая ситуация сложилась в классе мотоциклов. Тут сразу три гонщика — Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, Тоби Прайс и Сэм Сандерленд — уместились в шесть минут. Похоже, отношения они будут выяснять до самого конца.

Александр Петров