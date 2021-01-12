Синие снова взяли на троих

До завершения очередного ралли «Дакар», которое принимает Саудовская Аравия, осталось еще четыре этапа, но в том, что победа в наиболее интересной россиянам грузовой категории снова достанется кому-то из гонщиков команды «КамАЗ-мастер», сомнений практически нет. После восьмого этапа общий зачет уверенно возглавляет Дмитрий Сотников. Следом расположились Антон Шибалов и Айрат Мардеев. Единственный реальный конкурент камазовцев Сергей Вязович («МАЗ») сошел с дистанции еще в конце прошлой недели.
Многие болельщики сетовали на то, что прошлогодний «Дакар», принесший «КамАЗ-мастеру» 17-й титул на самом престижном ралли-рейде мира, получился уж очень предсказуемым. Как минимум в грузовой его части. Уже к середине гонки было очевидно, что только чудо может помешать Андрею Каргинову оформить второе чемпионство (после первенства на «Дакаре» в 2014 году). А если бы оно и случилось, то следом за Каргиновым шел экипаж Антона Шибалова. В такой ситуации у единственного реального конкурента российской команды — Сергея Вязовича на «МАЗе» — шансов дотянуться до титула практически не было.
Разумных доводов в пользу того, что в этот раз все сложится иначе, не было. Но болельщикам, так уж они устроены, хотелось интриги. А потому, когда Вязович на первых этапах навязал «КамАЗам» борьбу, им наверняка хотелось верить, что вот сейчас-то точно все будет гораздо интереснее. К тому же с самого начала не задалось у Каргинова, который из-за ошибок и поломок быстро лишился реальных шансов на защиту титула и сейчас едет в режиме быстрой «технички».
Но сила «КамАЗ-мастера», помимо всего прочего, в том, что неуспех одного экипажа трагедией не становится. Всегда есть равноценная замена. Та самая глубина состава, к которой так стремятся, скажем, тренеры команд в игровых видах спорта, вполне актуальна и для гонок. Так что вместо Каргинова бремя лидерства спокойно принял Дмитрий Сотников. Ну а Антон Шибалов и Айрат Мардеев, так вышло, взяли на себя роль свиты, с ревом отгоняющей от первого номера всех, кто смеет приблизиться. Работы, впрочем, у них немного. Особенно после того, как с дистанции сошел Вязович, который продержался всего пять этапов (уже на четвертом на его «МАЗе» стала сбоить коробка передач, а пятый она не пережила). Да, у «МАЗа» есть еще экипаж Алексея Вишневского, но в одиночку ни ему, ни опытному Алешу Лопрайсу (Tatra) никак не противостоять «КамАЗам». Они это показали, например, в понедельник, оформив уже третий «хет-трик». Шибалов, Каргинов, Сотников финишировали в интервале менее двух с половиной минут. В итоге отрыв Сотникова в общем зачете от Шибалова составляет 43 минуты, от Мардеева (вчера он был седьмым) — 1 час 13 минут, от Лопрайса, единственного, кто за оставшиеся четыре этапа реально может помешать российской команде занять весь пьедестал,— 1,5 часа.
В других категориях интриги значительно больше.
Их разделяет меньше пяти минут. Еще один представитель «большой тройки», чемпион прошлого года Карлос Сайнс (Mini), отстал почти на четыре десятка минут и признал, что шансов на титул уже лишился. Лучший из россиян Владимир Васильев идет шестым и отстает на 2 часа 42 минуты.
Не оправдываются надежды на сильное выступление Сергея Карякина в категории SSV. В понедельник он был вторым, но осечки на более ранних этапах стоили ему слишком дорого.
Ну а самая интригующая ситуация сложилась в классе мотоциклов. Тут сразу три гонщика — Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, Тоби Прайс и Сэм Сандерленд — уместились в шесть минут. Похоже, отношения они будут выяснять до самого конца.
«Дакар-2021»
После восьми из 12 этапов
Мотоциклы. 1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, Honda) — 32:00.11. 2. Тоби Прайс (Австралия, KTM) — отставание 1.06. 3. Сэм Сандерленд (Великобритания, KTM) — 5.57.
Квадроциклы. 1. Мануэль Андухар (Аргентина) — 40:08.45. 2. Александр Жиру (Франция, Team Giroud) — отставание 19.43. 3. Джованни Энрико (Чили) — 26.00.
SSV. 1. Остин Джонс (США, Can-Am) — 36:13.48. 2. Франсиско Лопес Контардо (Чили, Can-Am) — 19.51. 3. Арон Домжала (Польша, Can-Am) — 30.31. 4. Сергей Карякин (Россия, Snag Racing) — 47.24.
Внедорожники. 1. Стефан Петерансель (Франция, Mini) — 29:36.49. 2. Насер аль-Атыйя (Катар, Toyota) — отставание 4.50. 3. Карлос Сайнс (Испания, Mini) — 38.55… 6. Владимир Васильев (Россия, X-Raid Team) — 2:42.00.
Грузовики. 1. Дмитрий Сотников (Россия, «КамАЗ-мастер») — 32:34. 18. 2. Антон Шибалов (Россия, «КамАЗ-мастер») — 43.28. 3. Айрат Мардеев (Россия, «КамАЗ-мастер») — 1:13.15… 7. Андрей Каргинов (Россия, «КамАЗ-мастер») — 2:35.55.