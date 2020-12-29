«Каждый раз выходишь на смену, как на маленькую войну»

Антон Юлин, завотделением реанимации интенсивной терапии ОКБ №3 Челябинска «Мы сами выбрали эту работу. И будем продолжать ее делать, несмотря ни на что... Мечтаю провести время с семьей и детьми, просто общаться и играть, потому что дети давно не видели папу»

Наталья Шумейко, доцент кафедры педиатрии Московского государственного медико-стоматологического университета «Всю свою жизнь я посвятила самой замечательной профессии — педиатрии. После окончания института работала педиатром в роддоме, а с 1975 года и по настоящее время преподаю педиатрию в медицинском университете... Моя узкая специальность — детская гастроэнтерология, я консультирую детей с болезнями желудочно-кишечного тракта. В нашей больнице есть хирургические отделения, где я также консультирую маленьких пациентов. Сюда нередко попадают дети с тяжелыми травмами»

Руслан Шелудько, врач-анестезиолог, реаниматолог инфекционного госпиталя №1 Магаданской областной больницы «Сейчас (в декабре.— “Ъ”) работаем в зоне инфекции по шесть часов, начинали с четырех. Привыкли к постоянному пребыванию в защитных костюмах. Даже придумали несколько лайфхаков, чтобы сделать их удобнее. Вначале было одновременно и страшно, и интересно испытать себя как специалиста. Теперь пациентов, конечно, стало больше, но работу мы воспринимаем уже спокойнее»

Светлана Шейн, заместитель главного врача Симферопольской клинической больницы «К профессии врача, я считаю, в последнее время стали относиться с меньшим уважением. Отношение потребительское, как к обслуживающему персоналу, который всем должен и обязан. Ситуация последних месяцев ничего не изменила»

Лайлаъ Хамидова, заведующая научным отделением ультразвуковых функциональных методов лечения НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Москвы «Когда мы решали вопрос, кто пойдет в "красную зону", десять человек сделали шаг вперед. Им всем около 30 лет. Они были готовы и спасать пациентов, и защитить сотрудников старшего возраста, хотя мы тогда еще не знали почти ничего ни про сам вирус, ни про группы риска. Что это, если не героизм?»

Евгений Федоров, заведующий 5-м отделением резервного госпиталя ГКБ им. С. С. Юдина в АТЦ «Москва», хирург «Герои — врачи, работавшие во время Великой Отечественной. Там было намного тяжелее и страшнее, чем сейчас в наших госпиталях, где есть все. Иногда приходит мысль, что и мы будто на фронте — заболевших все больше и больше. Но это просто другая работа, когда ты должен оказать и медицинскую, и психологическую помощь. Если пациент видит, что ты уверен в его выздоровлении, у него пропадает страх»

Наталья Суворова, главный врач Консультативно-диагностического центра №6, Москва «Медики вышли на передовую, приняли удар на себя. Я, как руководитель, искренне им благодарна… Помогли опыт и привычка много работать. Сейчас расслабляться нельзя, ведь инфекция еще не побеждена полностью. А в редкие минуты отдыха рядом со мной всегда моя семья»

Владислав Саморуков, заведующий отделением анестезиологии-реанимации №35 с блоком интенсивной терапии ГКБ имени Боткина Москвы «Мы работали с раннего утра и до позднего вечера, изолировались в гостиницах, другого способа поддержать себя не было… Это тяжелая и самоотверженная профессия, не важно, с ковидом мы работаем или нет»

Людмила Самойлова, заведующая клинико-диагностической лабораторией Специализированной клинической детской инфекционной больницы Краснодарского края С первых дней пандемии занимается диагностикой больных с COVID-19. Лаборатория работает в режиме 24/7. Девиз Людмилы Самойловой: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе»

Светлана Самарина, заведующая 4-м отделением Оренбургской областной клинической инфекционной больницы «Сейчас многие называют врачей героями, но мы просто выполняем свою работу, свой долг. Наша больница стала первой принимать пациентов с коронавирусом еще в марте. Медработникам пришлось применить весь свой опыт и профессионализм, столкнувшись с новым заболеванием. Благодарность пациентов для нас превыше всего»

Ирина Ромас, заведующая инфекционным отделением Каспийской ЦГБ в Дагестане «В период пандемии ко всем прочим тревогам у меня был страх потерять пациентов, страх потерять кого-то из медперсонала отделения, все время старалась наблюдать за врачами, сестрами, нянечками — чтобы ничего не упустили, чтобы нигде не нарушили правила»

Виктория Романова, клинический ординатор 10-й горбольницы Хабаровска «Я клинический ординатор второго года кафедры инфекционных болезней, врач-стажер инфекционного отделения. В ковидном госпитале, как и все наши врачи, работаю на две ставки практически с самого начала, как у нас ковид появился… Врачом быть в такое время действительно тяжело. Нагрузки большие, морально тоже тяжело, так как много тяжелобольных. Но мы все стараемся»

Дмитрий Пташников, заведующий отделением нейроортопедии с костной онкологией НМИЦ травматологии и ортопедии имени Вредена Санкт-Петербурга «Геройство? Нет, врачи привыкли выполнять свой долг в любой ситуации, без оглядки на премии... Осознание того, что мы тоже заразились, осознание опасности пришло гораздо позже, когда все было уже позади. Была бы война — вышли бы солдаты, пришла болезнь — вышли врачи»

Ольга Понятова, завотделением, невролог Пензенской областной детской клинической больницы «По моему мнению, отношение к практической медицине и врачам за последнее время стало лучше. Да и мы сами получаем удовлетворение от своей работы, когда пациенты с детским церебральным параличом начинают ходить, дети с задержкой речевого развития начинают говорить первые слова»

Светлана Полевщикова, заведующая центральным лабораторным отделением клинико-диагностической лаборатории МНПЦ дерматовенерологии и косметологии, Москва «Молекулярная биология — моя страсть, за этой наукой будущее, что мы ежедневно подтверждаем в нашей лаборатории, диагностируя и изучая новую коронавирусную инфекцию»

Церен Пашкаев, хирург Кетченеровской районной больницы Республики Калмыкия Трижды выходил работать в ковидные госпитали, затем возвращался к своей основной работе. Последний раз вернулся с серии дежурств в инфекционном госпитале №3 Элисты 1 ноября. «Сейчас (в декабре.— “Ъ”) я занимаюсь своей основной работой, но нахожусь "на воротах", все первичное звено проходит через меня»

Анна Овчинникова, заведующая инфекционным отделением №6 ГКБ №40 Екатеринбурга «У меня есть чувство долга перед пациентами. Конечно, работать психологически тяжело, но меня всегда окрыляет, не позволяет опустить руки, когда пациенты говорят: Спасибо! Это мотивирует продолжать работу даже несмотря на то, что на практике мы столкнулись с очень опасным вирусом»

Марина Накрыжская, заведующая отделением гинекологии ГКБ №17 Москвы «Чего я боюсь? Наверное, ситуаций, когда понимаю, что я не всесильна, когда точно знаю, что не могу помочь. А во всем остальном очень благодарна судьбе за то, что мне когда-то посчастливилось попасть на практику помогать врачам»

Елена Нагорная, завотделением функциональной диагностики КДЦ №6 Москвы «Мое призвание — функциональная диагностика. Мы, врачи этой специальности, как детективы, кропотливо ищем преступника — спрятавшуюся болезнь. К тому же мы можем оценить и функциональные возможности организма у здоровых людей»

Елена Наговицына, главврач Завьяловской районной больницы Удмуртии «Заслуга, что мы попали на Доску почета, не только в работе стационара. Сегодня большое количество пациентов получают амбулаторную помощь на периферии. А это значит — правильно выстроенная система поликлинической службы, командная работа фельдшеров на фельдшерско-акушерских пунктах и врачей во врачебных амбулаториях»

Нумман Мансур, завотделением медицинской реабилитации ГКБ им. В. В. Виноградова в Москве «У нас замечательное отделение! Второго такого по Москве не знаю… Абсолютное большинство наших больных уходят из больницы на своих ногах и могут потом дома сами позаботиться о себе. Это очень высокий процент, поскольку поступают к нам люди с тяжелыми неврологическими нарушениями… Это настоящие общие победы — и медиков, и самих пациентов. Все-таки от их упорства, воли к жизни во многом зависит успех нашей работы»

Александр Лобэ, врач-нейрохирург городской больницы скорой медицинской помощи Таганрога «Работы много. Часть докторов болеет, часть работает в ковидном госпитале, поэтому нагрузка на остальных увеличивается. В моем случае что черепно-мозговой травмы, что геморрагических инсультов остается примерно столько же, но только вот докторов одномоментно работает меньше. Даже при соблюдении всех мер предосторожности риски инфицирования остаются высокими из-за большой поточности пациентов»

Алексей Ли, фельдшер станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова в Москве «Мы жили в гостиницах, чтобы обезопасить наших родных, месяцами не видели свои семьи… Конечно, медики — герои. Особенно женщины. Каждый раз выходишь на смену как на маленькую войну. Не знаешь, с чем и кем столкнешься»

Юрий Курносов, завотделением экстренной консультативной скорой помощи Пермской краевой детской клинической больницы Полностью организует работу своей службы, от сбора анамнеза пациента по телефону до этапа госпитализации. Отвечает за процесс медицинской эвакуации из различных медучреждений Пермского края детей с COVID-19, которым может потребоваться проведение интенсивной терапии, и пациентов из группы риска

Амина Купина, врач-инфекционист госпиталя на базе ЦРБ в городе Долинске Сахалинской области «За год наша жизнь изменилась кардинально — мы были вынуждены работать в условиях строгого противоэпидемического режима. Это очень тяжело, непривычно… В день приходится проводить в "красной зоне" по 12 часов — только так можно отдаться пациенту полностью и отработать с максимальной отдачей. Весь коллектив — врачи, медсестры, санитары — работают как единый организм»

Марина Костровская, заместитель главного врача Городской клинической больнице №2 Ставропольского края «Врачу—анестезиологу-реаниматологу нужно особое чутье спинным мозгом, который по определению ничего чувствовать не может. Это когда ты отвернулся от больного и вдруг спиной понимаешь, что что-то не так: аппаратура еще не сработала, а врач уже чувствует»

Елена Ковалевская, заведующая кардиологическим отделением ГКБ №52 Москвы «К нам поступают тяжелые пациенты, и мы делаем все возможное, чтобы спасти их жизнь, вкладываемся максимально. Но иногда болезнь оказывается сильнее. К этому невозможно привыкнуть. Каждый случай пропускаешь сквозь себя и чувствуешь, как что-то в тебе выгорает»

Михаил Клюкин, врач—анестезиолог-реаниматолог станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова в Москве «С одной стороны, мы обязаны принять на себя миссию по спасению и излечению людей, это наш долг. С другой — работа в "красных зонах" — дело добровольное. Врач осознанно принимает этот вызов. Всех людей, имеющих дело с COVID-19, можно назвать героями нашего времени»

Елена Зубаха, врач-инфекционист, завотделением Кузнецкой межрайонной больницы Пензенской области «Быть врачом — это не работа, быть врачом — это постоянная борьба за жизнь и здоровье людей, за их счастье. Долг врача — лечить пациента в любых обстоятельствах и при любых условиях»

Василий Заровняев, врач—анестезиолог-реаниматолог Республиканского центра медицины катастроф Якутии С самого начала пандемии работает в ковидной бригаде экстренной консультативной скорой помощи по санавиации, эвакуирует тяжелых больных, для которых необходим аппарат ИВЛ. «За это время побывал почти во всех районах Якутии… Бывает, что даже не сходим с трапа и сразу эвакуируем больного. Большую часть времени — в полетах»

Егор Евтушенко, врач-стажер инфекционного госпиталя Городской клинической больницы № 10 в Хабаровске Молодой хирург два года назад закончил лечфак Дальневосточного государственного медуниверситета. Добровольцем проводил осмотр людей на дому с подозрением на коронавирус. С мая 2020 года работает в перепрофилированном инфекционном госпитале в должности врача-стажера

Дарья Доронина, врач-педиатр Областной детской инфекционной клинической больницы в Саратове «Выход в очаг стал обыденным, но далеко не привычным. Я привыкнуть не могу, смириться — да, знаю, что надо, и все — ни вопросов, ни сомнения. Уже одеваемся сами, движения отточены до автоматизма... Знаешь, что будет душно, больно и с этим ничего не сделать... Следы не сходят по несколько часов, а ярко-розовые полосы видны даже на следующий день, больно дотрагиваться до переносицы и скул, кожа шелушится и вылезают больные прыщи»

Наталия Дмитриева, заведующая лечебно-реабилитационным центром Республиканской клинической больницы №3» в Якутии «К сожалению, многие считают, что COVID-19 выдуман. На самом деле это очень серьезная инфекция — враг, который не виден. Трагедия во многом идет от того, что люди не защищаются и относятся к инфекции слишком пренебрежительно»

Юлия Генохова, заведующая неврологическим отделением ГКБ №6 г. Ижевска, врач-невролог «Пациенты с COVID-19, да еще и с неврологическими нарушениями — очень динамичные, клиническая картина у них меняется быстро, и иногда на принятие решения у нас есть считанные часы. От наших оперативных действий зависит жизнь и здоровье человека. Так что пришлось нам всем, неврологам, получить еще одну профессию и стать неврологами-инфекционистами»

Рамиля Бурганова, главный внештатный специалист по лабораторной диагностике Минздрава Ульяновской области, заведующий клинико-диагностической лабораторией Ульяновской областной клинической больницы «Да, все это время приходится работать очень интенсивно, в две, а когда и три смены, девочки трудятся с большими переработками, чтобы исследовать все пробы. Тем более что квот у нас нет, сколько привезут, столько и исследуем»

Ксения Алексеева, медсестра Камчатского краевого онкологического диспансера «Это, конечно, работа не для слабонервных. Не самая популярная среди медсестер. Здесь тяжело физически и морально. Мы готовим пациентов к операциям, после которых их жизнь кардинально меняется. По факту мы учим послеоперационных пациентов жить заново, жить по новым правилам, проживая вместе с ними самые тяжелые дни реабилитации. Носим их на себе во всех смыслах»

Ксения Алексеева, медсестра Камчатского краевого онкологического диспансера

«Это, конечно, работа не для слабонервных. Не самая популярная среди медсестер. Здесь тяжело физически и морально. Мы готовим пациентов к операциям, после которых их жизнь кардинально меняется. По факту мы учим послеоперационных пациентов жить заново, жить по новым правилам, проживая вместе с ними самые тяжелые дни реабилитации. Носим их на себе во всех смыслах» Фото: Министерство здравоохранения Камчатского края

Рамиля Бурганова, главный внештатный специалист по лабораторной диагностике Минздрава Ульяновской области, заведующий клинико-диагностической лабораторией Ульяновской областной клинической больницы

«Да, все это время приходится работать очень интенсивно, в две, а когда и три смены, девочки трудятся с большими переработками, чтобы исследовать все пробы. Тем более что квот у нас нет, сколько привезут, столько и исследуем» Фото: УОКБ

Юлия Генохова, заведующая неврологическим отделением ГКБ №6 г. Ижевска, врач-невролог

«Пациенты с COVID-19, да еще и с неврологическими нарушениями — очень динамичные, клиническая картина у них меняется быстро, и иногда на принятие решения у нас есть считанные часы. От наших оперативных действий зависит жизнь и здоровье человека. Так что пришлось нам всем, неврологам, получить еще одну профессию и стать неврологами-инфекционистами» Фото: из личного архива Геноховой Юлии

Наталия Дмитриева, заведующая лечебно-реабилитационным центром Республиканской клинической больницы №3» в Якутии

«К сожалению, многие считают, что COVID-19 выдуман. На самом деле это очень серьезная инфекция — враг, который не виден. Трагедия во многом идет от того, что люди не защищаются и относятся к инфекции слишком пренебрежительно» Фото: Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)

Дарья Доронина, врач-педиатр Областной детской инфекционной клинической больницы в Саратове

«Выход в очаг стал обыденным, но далеко не привычным. Я привыкнуть не могу, смириться — да, знаю, что надо, и все — ни вопросов, ни сомнения. Уже одеваемся сами, движения отточены до автоматизма... Знаешь, что будет душно, больно и с этим ничего не сделать... Следы не сходят по несколько часов, а ярко-розовые полосы видны даже на следующий день, больно дотрагиваться до переносицы и скул, кожа шелушится и вылезают больные прыщи» Фото: Министерство здравоохранения Саратовской области

Егор Евтушенко, врач-стажер инфекционного госпиталя Городской клинической больницы № 10 в Хабаровске

Молодой хирург два года назад закончил лечфак Дальневосточного государственного медуниверситета. Добровольцем проводил осмотр людей на дому с подозрением на коронавирус. С мая 2020 года работает в перепрофилированном инфекционном госпитале в должности врача-стажера Фото: Министерство здрвоохранения Хабаровского края

Василий Заровняев, врач—анестезиолог-реаниматолог Республиканского центра медицины катастроф Якутии

С самого начала пандемии работает в ковидной бригаде экстренной консультативной скорой помощи по санавиации, эвакуирует тяжелых больных, для которых необходим аппарат ИВЛ. «За это время побывал почти во всех районах Якутии… Бывает, что даже не сходим с трапа и сразу эвакуируем больного. Большую часть времени — в полетах» Фото: Министерство здравоохранения Якутии

Елена Зубаха, врач-инфекционист, завотделением Кузнецкой межрайонной больницы Пензенской области

«Быть врачом — это не работа, быть врачом — это постоянная борьба за жизнь и здоровье людей, за их счастье. Долг врача — лечить пациента в любых обстоятельствах и при любых условиях» Фото: ГБУЗ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" / ГБУЗ

Михаил Клюкин, врач—анестезиолог-реаниматолог станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова в Москве

«С одной стороны, мы обязаны принять на себя миссию по спасению и излечению людей, это наш долг. С другой — работа в "красных зонах" — дело добровольное. Врач осознанно принимает этот вызов. Всех людей, имеющих дело с COVID-19, можно назвать героями нашего времени» Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров

Елена Ковалевская, заведующая кардиологическим отделением ГКБ №52 Москвы

«К нам поступают тяжелые пациенты, и мы делаем все возможное, чтобы спасти их жизнь, вкладываемся максимально. Но иногда болезнь оказывается сильнее. К этому невозможно привыкнуть. Каждый случай пропускаешь сквозь себя и чувствуешь, как что-то в тебе выгорает» Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Марина Костровская, заместитель главного врача Городской клинической больнице №2 Ставропольского края

«Врачу—анестезиологу-реаниматологу нужно особое чутье спинным мозгом, который по определению ничего чувствовать не может. Это когда ты отвернулся от больного и вдруг спиной понимаешь, что что-то не так: аппаратура еще не сработала, а врач уже чувствует» Фото: Министерство здравоохранения Ставропольского края

Амина Купина, врач-инфекционист госпиталя на базе ЦРБ в городе Долинске Сахалинской области

«За год наша жизнь изменилась кардинально — мы были вынуждены работать в условиях строгого противоэпидемического режима. Это очень тяжело, непривычно… В день приходится проводить в "красной зоне" по 12 часов — только так можно отдаться пациенту полностью и отработать с максимальной отдачей. Весь коллектив — врачи, медсестры, санитары — работают как единый организм» Фото: из личного архива Амины Купиной

Юрий Курносов, завотделением экстренной консультативной скорой помощи Пермской краевой детской клинической больницы

Полностью организует работу своей службы, от сбора анамнеза пациента по телефону до этапа госпитализации. Отвечает за процесс медицинской эвакуации из различных медучреждений Пермского края детей с COVID-19, которым может потребоваться проведение интенсивной терапии, и пациентов из группы риска Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

Алексей Ли, фельдшер станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова в Москве

«Мы жили в гостиницах, чтобы обезопасить наших родных, месяцами не видели свои семьи… Конечно, медики — герои. Особенно женщины. Каждый раз выходишь на смену как на маленькую войну. Не знаешь, с чем и кем столкнешься» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Александр Лобэ, врач-нейрохирург городской больницы скорой медицинской помощи Таганрога

«Работы много. Часть докторов болеет, часть работает в ковидном госпитале, поэтому нагрузка на остальных увеличивается. В моем случае что черепно-мозговой травмы, что геморрагических инсультов остается примерно столько же, но только вот докторов одномоментно работает меньше. Даже при соблюдении всех мер предосторожности риски инфицирования остаются высокими из-за большой поточности пациентов» Фото: Архив Александра Лобэ

Нумман Мансур, завотделением медицинской реабилитации ГКБ им. В. В. Виноградова в Москве

«У нас замечательное отделение! Второго такого по Москве не знаю… Абсолютное большинство наших больных уходят из больницы на своих ногах и могут потом дома сами позаботиться о себе. Это очень высокий процент, поскольку поступают к нам люди с тяжелыми неврологическими нарушениями… Это настоящие общие победы — и медиков, и самих пациентов. Все-таки от их упорства, воли к жизни во многом зависит успех нашей работы» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков купить фото

Елена Наговицына, главврач Завьяловской районной больницы Удмуртии

«Заслуга, что мы попали на Доску почета, не только в работе стационара. Сегодня большое количество пациентов получают амбулаторную помощь на периферии. А это значит — правильно выстроенная система поликлинической службы, командная работа фельдшеров на фельдшерско-акушерских пунктах и врачей во врачебных амбулаториях» Фото: vk.com/a.brechalov

Елена Нагорная, завотделением функциональной диагностики КДЦ №6 Москвы

«Мое призвание — функциональная диагностика. Мы, врачи этой специальности, как детективы, кропотливо ищем преступника — спрятавшуюся болезнь. К тому же мы можем оценить и функциональные возможности организма у здоровых людей» Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров купить фото

Марина Накрыжская, заведующая отделением гинекологии ГКБ №17 Москвы

«Чего я боюсь? Наверное, ситуаций, когда понимаю, что я не всесильна, когда точно знаю, что не могу помочь. А во всем остальном очень благодарна судьбе за то, что мне когда-то посчастливилось попасть на практику помогать врачам» Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов купить фото

Анна Овчинникова, заведующая инфекционным отделением №6 ГКБ №40 Екатеринбурга

«У меня есть чувство долга перед пациентами. Конечно, работать психологически тяжело, но меня всегда окрыляет, не позволяет опустить руки, когда пациенты говорят: Спасибо! Это мотивирует продолжать работу даже несмотря на то, что на практике мы столкнулись с очень опасным вирусом» Фото: Министерство здравоохранения Свердловской области

Церен Пашкаев, хирург Кетченеровской районной больницы Республики Калмыкия

Трижды выходил работать в ковидные госпитали, затем возвращался к своей основной работе. Последний раз вернулся с серии дежурств в инфекционном госпитале №3 Элисты 1 ноября. «Сейчас (в декабре.— “Ъ”) я занимаюсь своей основной работой, но нахожусь "на воротах", все первичное звено проходит через меня» Фото: из личного архива Церена Пашкаева

Светлана Полевщикова, заведующая центральным лабораторным отделением клинико-диагностической лаборатории МНПЦ дерматовенерологии и косметологии, Москва

«Молекулярная биология — моя страсть, за этой наукой будущее, что мы ежедневно подтверждаем в нашей лаборатории, диагностируя и изучая новую коронавирусную инфекцию» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Ольга Понятова, завотделением, невролог Пензенской областной детской клинической больницы

«По моему мнению, отношение к практической медицине и врачам за последнее время стало лучше. Да и мы сами получаем удовлетворение от своей работы, когда пациенты с детским церебральным параличом начинают ходить, дети с задержкой речевого развития начинают говорить первые слова» Фото: Архив Ольги Понятовой

Дмитрий Пташников, заведующий отделением нейроортопедии с костной онкологией НМИЦ травматологии и ортопедии имени Вредена Санкт-Петербурга

«Геройство? Нет, врачи привыкли выполнять свой долг в любой ситуации, без оглядки на премии... Осознание того, что мы тоже заразились, осознание опасности пришло гораздо позже, когда все было уже позади. Была бы война — вышли бы солдаты, пришла болезнь — вышли врачи» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Виктория Романова, клинический ординатор 10-й горбольницы Хабаровска

«Я клинический ординатор второго года кафедры инфекционных болезней, врач-стажер инфекционного отделения. В ковидном госпитале, как и все наши врачи, работаю на две ставки практически с самого начала, как у нас ковид появился… Врачом быть в такое время действительно тяжело. Нагрузки большие, морально тоже тяжело, так как много тяжелобольных. Но мы все стараемся» Фото: из личного архива Виктории Романовой

Ирина Ромас, заведующая инфекционным отделением Каспийской ЦГБ в Дагестане

«В период пандемии ко всем прочим тревогам у меня был страх потерять пациентов, страх потерять кого-то из медперсонала отделения, все время старалась наблюдать за врачами, сестрами, нянечками — чтобы ничего не упустили, чтобы нигде не нарушили правила» Фото: Министерство здравоохранения республики Дагестан

Светлана Самарина, заведующая 4-м отделением Оренбургской областной клинической инфекционной больницы

«Сейчас многие называют врачей героями, но мы просто выполняем свою работу, свой долг. Наша больница стала первой принимать пациентов с коронавирусом еще в марте. Медработникам пришлось применить весь свой опыт и профессионализм, столкнувшись с новым заболеванием. Благодарность пациентов для нас превыше всего» Фото: Минздрав Самарской области

Людмила Самойлова, заведующая клинико-диагностической лабораторией Специализированной клинической детской инфекционной больницы Краснодарского края

С первых дней пандемии занимается диагностикой больных с COVID-19. Лаборатория работает в режиме 24/7. Девиз Людмилы Самойловой: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе» Фото: Министерство здравоохранения Краснодарского края

Владислав Саморуков, заведующий отделением анестезиологии-реанимации №35 с блоком интенсивной терапии ГКБ имени Боткина Москвы

«Мы работали с раннего утра и до позднего вечера, изолировались в гостиницах, другого способа поддержать себя не было… Это тяжелая и самоотверженная профессия, не важно, с ковидом мы работаем или нет» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев купить фото

Наталья Суворова, главный врач Консультативно-диагностического центра №6, Москва

«Медики вышли на передовую, приняли удар на себя. Я, как руководитель, искренне им благодарна… Помогли опыт и привычка много работать. Сейчас расслабляться нельзя, ведь инфекция еще не побеждена полностью. А в редкие минуты отдыха рядом со мной всегда моя семья» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Евгений Федоров, заведующий 5-м отделением резервного госпиталя ГКБ им. С. С. Юдина в АТЦ «Москва», хирург

«Герои — врачи, работавшие во время Великой Отечественной. Там было намного тяжелее и страшнее, чем сейчас в наших госпиталях, где есть все. Иногда приходит мысль, что и мы будто на фронте — заболевших все больше и больше. Но это просто другая работа, когда ты должен оказать и медицинскую, и психологическую помощь. Если пациент видит, что ты уверен в его выздоровлении, у него пропадает страх» Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Лайлаъ Хамидова, заведующая научным отделением ультразвуковых функциональных методов лечения НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Москвы

«Когда мы решали вопрос, кто пойдет в "красную зону", десять человек сделали шаг вперед. Им всем около 30 лет. Они были готовы и спасать пациентов, и защитить сотрудников старшего возраста, хотя мы тогда еще не знали почти ничего ни про сам вирус, ни про группы риска. Что это, если не героизм?» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Светлана Шейн, заместитель главного врача Симферопольской клинической больницы

«К профессии врача, я считаю, в последнее время стали относиться с меньшим уважением. Отношение потребительское, как к обслуживающему персоналу, который всем должен и обязан. Ситуация последних месяцев ничего не изменила» Фото: Коммерсантъ / Игорь Казац купить фото

Руслан Шелудько, врач-анестезиолог, реаниматолог инфекционного госпиталя №1 Магаданской областной больницы

«Сейчас (в декабре.— “Ъ”) работаем в зоне инфекции по шесть часов, начинали с четырех. Привыкли к постоянному пребыванию в защитных костюмах. Даже придумали несколько лайфхаков, чтобы сделать их удобнее. Вначале было одновременно и страшно, и интересно испытать себя как специалиста. Теперь пациентов, конечно, стало больше, но работу мы воспринимаем уже спокойнее» Фото: Министерство здравоохранения Магаданской области

Наталья Шумейко, доцент кафедры педиатрии Московского государственного медико-стоматологического университета

«Всю свою жизнь я посвятила самой замечательной профессии — педиатрии. После окончания института работала педиатром в роддоме, а с 1975 года и по настоящее время преподаю педиатрию в медицинском университете... Моя узкая специальность — детская гастроэнтерология, я консультирую детей с болезнями желудочно-кишечного тракта. В нашей больнице есть хирургические отделения, где я также консультирую маленьких пациентов. Сюда нередко попадают дети с тяжелыми травмами» Фото: архив Натальи Шумейко